Con este formato de debates estaremos parejos: Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, se dijo lista para los tres debates que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE), refiriendo que "desgraciadamente van a ser los únicos". "Será un momento en el que los candidatos vamos a estar parejos, me dará gusto, es importante que un país escuche a sus candidatos presidenciales, y conozcan lo que quieren hacer por su país".

La exprimera dama se mostró de acuerdo con las reglas para los debates que propone el INE, contrario a los partidos de las tres principales coaliciones al considerar que el instituto le da demasiado protagonismo a los moderadores, pues pueden cuestionar, interrumpir e incluso encausar la discusión entre los candidatos presidenciales.

La expanista participó en la presentación de la Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024 y la campaña Remontemos el Marcador a Favor de la Infancia en México de la UNICEF en la Ciudad de México, en donde se hizo pública la propuesta que la organización hace a los candidatos a la Presidencia de México para que incluyan en sus plataformas de campaña los derechos de la niñez y la adolescencia.



Foto: Daniel Hidalgo Salinas

Con anterioridad, Margarita Zavala había comentado que los foro del INE sirven para que se expresen las ideas de cada candidato y en donde sabe que la podrían atacar, cuestionándola sobre el desempeño de su esposo el expresidente, Felipe Calderón. Ante esto, señala que son dos cosas diferentes, yo hoy soy candidata presidencial.

La expanista recordó que ha presentado una impugnación ante el INE, en donde pido una redistribución de los spots publicitarios, “estoy diciendo que hay una gran diferencia entre unos y otros, mientras que Andrés Manuel tendrá 117 spot en una semana yo solo tendré uno. Ricardo Anaya 217 y yo uno, José Antonio Meade 228 y yo uno.

Esa es una enorme inequidad que violenta el derecho del ciudadano a un voto informado, es claro que va a conocer mas de uno que de otro, voy por los votos que abandono Ricardo Anaya”.

Por otra parte, manifestó que "el ciudadano que quiera apoyar una causa, la apoye sin que se le descalifique", asegurando que a lado de los millones de pesos que dan a los partidos, ella recauda de gente de buena fe.

"Cada peso que me da cada ciudadano es su esfuerzo cariño, amor al país y estaré tan orgullosa que aquel que me da 20 pesos como el que me da un millón".