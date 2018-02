Con memes de por medio, Meade y Anaya protagonizan pelea tuitera

El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade ironizó en sus redes sociales a su adversario político Ricardo Anaya, luego que el panista no pudo poner en marcha un auto ecológico en el que viajaba.

Meade publicó en sus redes sociales un grafico animado (GIF) de Anaya preocupado por no poder iniciar la marcha del auto en el que pretendía salir de una reunión en la que estuvo con el presidente de Movimiento Ciudadano, y en esa imagen escribió con una carita sonrriente la leyenda “Se le acabó la pila”.

Se le acabó la pila 🤭 pic.twitter.com/N74BsZ04g8 — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 23 de febrero de 2018

En un video de la misma imagen que publica Meade, se escucha a Anaya Cortés decir "¿Algo trae este coche?", para luego decir a un miembro de su equipo al no lograr iniciar la marcha del coche “¡danos la solución!".

Horas después, Anaya le respondió. Con una imágen editada, colocó al candidato priista sobre el camino y metros atrás del coche de Anaya y le dio a entender que no le alcanzaba para la gasolina debido a los aumentos que Meade avaló.

Son los estragos del gasolinazo que @JoseAMeadeK le recetó a México cuando era Secretario de Hacienda. ¡Lo bueno es que lo sigo viendo por el retrovisor! #YaSeVan 😄 #PadreDelGasolinazo pic.twitter.com/oxjsoaudWn — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 23 de febrero de 2018

"¡Lo bueno es que lo sigo viendo por el retrovisor", también escribió al referirse que se encontraba detrás de él en las preferencias de los votantes.

Ante ello, Meade no hizo esperar su respectiva respuesta. "No soy yo, Anaya, es Barreiro. No seas ingrato. Regrésate por él", le dijo sobre el presunto lavador de dinero de una empresa del candidato del frente.

No soy yo, Anaya, es Barreiro. No seas ingrato. Regrésate por él — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 23 de febrero de 2018

Esta curiosa batalla también desató los memes en la red social.

Mientras tanto... @lopezobrador_ pic.twitter.com/G5mwDR633G — Rebeca Altamirano (@etincelle726) 23 de febrero de 2018

Anaya y Meade: pic.twitter.com/qE1Pi3tEfR — Daniel Plata (@_plata) 23 de febrero de 2018