Con memorándum, AMLO prohíbe a funcionarios interferir en asuntos partidistas

A través de un memorándum, el presidente Andrés Manuel López Obrador prohíbe a los funcionarios públicos interferir en asuntos partidistas, así como utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público, para hacer campaña política.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, que el mandatario reveló el documento al concluir la reunión con los 32 delegados federales de los estados de la República, misma que se realizó en el Salón Comedor de Palacio Nacional.

Memorándum: ya no hay partido de Estado y es delito grave el fraude electoral https://t.co/4MVU3LNFnX pic.twitter.com/FJqsLUDHnQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2019

López Obrador les recordó a los funcionarios que en sus tiempos como opositores "sufrimos la injerencia del gobierno y el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos y partidos", les demandó ser congruentes tanto moral como legalmente y abstenerse de esas prácticas que calificó como "deleznables".

"Les recuerdo que uno de los propósitos fundamentales de la Cuarta Transformación es hacer realidad una auténtica democracia. Desterrar la simulación y las marrullerías. Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", reiteró.

Aunque dijo confiar en que sus funcionarios son mujeres y hombres con convicciones, les hizo saber que el fraude electoral ya está tipificado como delito grave en el artículo 19 de la Constitución Política.

Política Servidores de la Nación influyen en elección de Morena: Yeidckol

Y si incurren en alguna de esas malas prácticas, serán denunciados ante la Fiscalía Especializada Contra Delitos Electorales.

Termina la misiva mencionado que confía, en la "rectitud y dignidad" de sus colaboradores, pero es su obligación notificarles de las nuevas sanciones por delitos que fomenten la antidemocracia.