Con superávit primario, Mario Delgado pretende financiar fondo por coronavirus

Ante el anuncio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hacer frente al potencial impacto de la epidemia de Coronavirus “Covid-19” con recursos suficientes en el sector Salud; el diputado Mario Delgado, líder de Morena en el Congreso, reiteró que buscará crear un fondo emergente para dar 25 mil millones de pesos para este caso, mediante recursos del superávit primario.

El legislador explicó que se trata de “un mecanismo emergente que puede activarse y que en caso de que se tenga un superávit primario, el financiamiento sería sobre la disminución hasta un 10 por ciento de este superávit primario”.

Agregó, en este sentido que la bancada de Morena en San Lázaro busca que lo planeado por Hacienda no impacte el presupuesto y “no sólo atender la emergencia, en este caso de salud, sino también disminuir su impacto en la economía”.

Arturo Herrera, titular de la SHCP, sostuvo el martes que la dependencia que encabeza, implementará cuatro acciones para atender la contingencia, como asegurar que el presupuesto que tiene la Secretaría de Salud está a su disposición; dotar de equipamientos y materiales de curación extraordinarios; acelerar los procesos de licitación de obra pública para 2020 y que quede contratado en las próximas semanas y, finalmente, emprender esfuerzos de coordinación internacional para analizar riesgos económicos globales.

Por esto, Delgado reiteró que los menos que puede hacer la Cámara es acompañar estos esfuerzos, con la creación del fondo emergente

“Que la Cámara de Diputados tenga cinco días para su aprobación y entonces tenga la posibilidad de tener estos recursos adicionales”, indicó el legislador morenista.

Ante esto reiteró que el proyecto será presentado este jueves y minimizó que la bancada de Acción Nacional no acompañe el proyecto.

“Lo que queremos es tener una especie de seguro, una especie de fondo emergente para casos como los que estamos viviendo para disminuir el impacto en salud y el impacto también a la economía”.

Analiza petición de plazas para personal de confianza

Por otra parte, dijo que la Cámara analiza la petición del personal de confianza que labora en en San Lázaro, para que también sea contratado, como sucedió con 462 trabajadores de limpieza que estaban subcontratados.

“Hay que revisar la situación que tengan algunos de ellos; no quiere decir que los que están por honorarios se les va a otorgar una base, no. Lo que sí queríamos es acabar con el outsourcing que era vergonzoso en el caso de la limpieza en la Cámara, y, que yo tenga entendido, ya no tenemos outsourcing en la Cámara”.

En este sentido, aseguró que es falso que se hayan alterado las listas de trabajadores de limpieza para incluir a familiares y amigos de otros lados en estos 462 empleos basificados.

“Es absolutamente falso, se revisaron las listas de asistencia de hace poco más de un año, para ver efectivamente quien había estado trabajando aquí y ésas son las personas que se regularizaron”, dijo Delgado.

Invita a denunciar acoso sexual

También, abordó el tema del acoso sexual en la Cámara de Diputados, luego que durante la sesión ordinaria del Pleno del martes, la diputada de Encuentro Social, Olga Patricia Sosa Ruiz, denunció de 11 casos de acoso sexual en el Recinto Legislativo.

“Ayer se me acercaron un grupo de trabajadores denunciando que tenían un tema de acoso, yo las invité a que denunciaran, a que no se quedaran calladas. Iban a tener una reunión con la secretaria general de la Cámara, y por supuesto que las vamos a invitar a que denuncien y vamos a tomar acciones”, dijo el legislador.

Finalmente, reiteró que en la Cámara de Diputados no van a permitir este tipo de abusos contra las mujeres y adelantó que se va a empezar a dar cursos con todo el personal en la Cámara de Diputados para que conozcan los lineamientos aprobados contra el acoso sexual o cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.