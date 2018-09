Con un catre y una hamaca, así será el cuarto de AMLO en Palacio Nacional

Baja California.- Andrés Manuel López Obrador residirá en un cuarto pequeño dentro de Palacio Nacional, con el espacio suficiente "para colgar la hamaca y ya", sin lujos ni remodelaciones. Aclaró que esos han sido rumores iniciados por sus adversarios.

"No, no, no, no, no se va a gastar en eso, es lo que ya está hecho, lo que pasa es que mis adversarios que no mis enemigos, nada más digo una cosa y dicen ‘ay, se va a ir a vivir a Palacio y ya van a cerrar palacio y va a ser todo el palacio para Andrés Manuel’, ¡No! Si yo necesito muy poco de espacio, nada más es para tener un catre y en dónde colgar la hamaca", dijo.

Además aclaró que Palacio Nacional seguirá abierto al público y operará con normalidad, aunque el próximo presidente de la República viva en el recinto histórico.

"Si me voy a vivir al Palacio Nacional pues es una partecita del Palacio, yo no estoy acostumbrado a vivir en mansiones, sería una pequeña parte del Palacio y seguiría abierto, y lo mismo, ya hay adentro del Palacio lugares de descanso, o sea, no sería algo nuevo o extraordinario, no es cerrar", explicó al final de la reunión con el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid.

Reiteró que por el contrario, abrirá espacios que antes permanecían restringidos a la ciudadanía, como la residencia oficial de Los Pinos, la cual va a funcionar como un espacio para el arte, la cultura y museo.

"Lo que se va convertir en museo van a ser los Pinos van a ser un museo y se va a integrar al bosque de Chapultepec Los Pinos, van a ser un espacio para las artes y la cultura de nuestro pueblo", refrendó.