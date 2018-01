Con victoria de AMLO habría devaluación y desempleo: Enrique Ochoa

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza afirmó que instituciones financiaras extranjeras vaticinan devaluación y desempleo en caso que Andrés Manuel López Obrador obtenga la victoria en los comicios del 1 de julio próximo.

Para respaldar esta aseveración, el dirigente del PRI nacional dijo que el más reciente reporte del Bank of America Merrill Lynch habría señalado que la presidencia de López representaría al menos una devaluación mexicana del 10 por ciento; Ochoa Reza subrayó que este pronóstico de la financiera norteamericana añade que un eventual gobierno del ahora precandidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, también generaría presiones que se traducirían en crisis, desempleo y un aumento en las tasas de interés.

Ochoa Reza dijo además que este informe, coincide con diarios globales como The Wall Sreet Journal, que apuntan una inercia en las propuestas del político tabasqueño en cuanto a “sus propuestas autoritarias, que lastimarían la certidumbre de la economía mexicana”, dijo Ochoa.

El líder priista, recordó que el diario británico Financial Times auguró que que el precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, ganará la elección del 2018, sin embargo no señaló que para ello tendría que vencer a Andrés Manuel López Obrador ni que tiene la misión de convencer a los electores que tiene un carácter propio y no es un clon del actual gobierno, que no ha cumplido las expectativas.

Ochoa Reza finalmente sostuvo que con José Antonio Meade habrá continuidad para atender con “firmeza que existan servicios públicos de salud y educación gratuitos, de calidad y cercanos a las familias mexicanas”, concluyó.