Con viento en contra vamos a despegar con fuerza: Ricardo Anaya

El candidato presidencial de la República por la Coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya Cortés, inició de manera simbólica su campaña en el actual Proceso Electoral de cara a la elección del 1 de julio, frente a mil 200 jóvenes en el marco del Hackaton MX De frente al futuro, maratón interdisciplinario para que los jóvenes planteen soluciones a los problemas de México, los cuales dijo Anaya, serán integrados a la plataforma de gobierno de su campaña.

En su mensaje Anaya aseveró que esta generación no se va a acostumbrar, ni se resignará a que 11 millones de personas vivan en la extrema pobreza.

“Nosotros no nos vamos a resignar a la impunidad, nosotros no nos vamos a resignar al crecimiento mediocre y la falta de oportunidades, nosotros no nos vamos a resignar a la violencia y a la inseguridad”, sentenció el candidato.

En el primer discurso, de los muchos que dará durante los próximos 90 días de campaña, Anaya lanzó un mensaje a sus adversarios y advirtió que ante los vientos en contra que ha habido en las últimas semanas con más fuerza despegará.

“Las últimas semanas ha habido viento en contra, ha habido todo tipo de mentiras de calumnias, de inventos, de difamación y de infamias... Pues desde aquí le decimos al gobierno y a los autores de esta guerra sucia que nosotros, entre más viento en contra recibamos, con más fuerza vamos a despegar”, indicó

De esta generación depende el cambio que necesita México, México va a cambiar el 1 de julio vamos a triunfar”, aseguro el candidato Anaya Cortés.

Acompañado de su esposa, Carolina Martínez, Anaya subió al escenario dispuesto para el evento, en donde en el primer minuto de este viernes 30 de marzo, dijo enérgico que “hoy inicia el camino a la victoria”.

Anaya explicó en su arenga a los jóvenes presentes que el Hakaton no es un mitin político tradicional, sino un maratón de 12 horas para encontrar soluciones creativas para los problemas de México como el combate a la corrupción para tener un gobierno honesto y acabar con la inseguridad para que las familias puedan vivir en paz.

Durante su discurso de menos de 20 minutos, Anaya dijo que decidió iniciar esta campaña entre jóvenes de múltiples disciplinas como ingenieros, contadores, abogados, entre otros, para dejar en claro que esta campaña será de propuestas jóvenes.

El candidato aseguró que la ciudadanía no se va a resignar a vivir en la impunidad, al crecimiento mediocre, a la violencia y a la inseguridad, por lo que señaló que “México va a cambiar”.

Dijo que su propuesta y su programa de gobierno se ha venido construyendo entre los mexicanos más brillantes de la sociedad y entre los intelectuales, por lo que aseguró que el evento Hakaton con el que inicia su campaña, se agregará la visión de los jóvenes, pues son fundamentales en el cambio de México.

También estuvo acompañando al candidato presidencial Alejandra Barrales candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.