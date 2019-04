Concesiones públicas de radio y tv a grupos religiosos no atenta al Estado laico: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que entregar concesiones públicas de radio y televisión a grupos religiosos, atente contra los principios del Estado laico.

Durante la conferencia mañanera, comentó que no existen argumentos jurídicos de peso que prohíban esta decisión, porque el laicismo se refiere concretamente al respeto de la libertad de creencias.

“Si es posible, que se puedan destinar espacios y tiempos, para las iglesias, para todo lo que tiene que ver con la difusión de mensajes religiosos, el laicismo, de acuerdo a mi interpretación, significa, no tener preferencia por una religión, significa respetar todas las religiones y si nos hicieron esta solicitud la vamos a atender”, explicó.

Confirmó que el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, ya trabaja en un dictamen para atender la solicitud de los evangelistas, quienes desde febrero visitaron Palacio Nacional para solicitar que se modifique la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para que puedan ser concesionarios del espectro radio eléctrico como el resto de las personas físicas y morales.

“Se está analizando, se está estudiando para no afectar ningún principio histórico, legal, vamos a ver si esto es posible, le pedí al subsecretario de Gobernación que me hiciera un análisis y me presentara un dictamen, todavía está trabajando en eso”, constató.

Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas, comentó en sus dos visitas anteriores que también ayudarán al gobierno federal en la difusión de valores morales en la campaña contra el consumo de drogas en la población juvenil, en la cartilla moral y prestarán cinco centros religiosos al presidente López Obrador, para que puedan realizar el despliegue de los Programas Integrales del Bienestar.