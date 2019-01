Confío más en las Fuerzas Armadas que en la policía: Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal Ávila no lanza las campanas al vuelo por la Guardia Nacional, pues aceptó que al no tener Morena la mayoría calificada, no será fácil realizar las modificaciones a la minuta de los diputados, pues necesita más de 80 votos y sólo cuenta con 69, incluyendo los de PT y PES.

Consideró que la modificación que hicieron los diputados al artículo cuarto transitorio y la eliminación del quinto, provocan que los elementos de la Guardia Nacional no puedan ser capacitados, adiestrados y educados bajo los principios militares, ni permiten que la Marina y el Ejército intervengan en las tareas de seguridad, propósito principal del Presidente, recordó.

En ese sentido, el legislador rechazó que volver a la propuesta original del Jefe del Ejecutivo implique la militarización del país porque el propio artículo transitorio establece la temporalidad y la excepcionalidad, en tanto la Guardia Nacional no desarrolla su estructura.

Hay una diferencia de fondo que nos hace plantear un respaldo racional en favor del Presidente de la República, y es que su estrategia no sólo se basa en la creación de la Guardia Nacional o el uso de la fuerza para resolver el problema, sino en el fortalecimiento a los programas sociales, a la educación, la salud y a la integración del desarrollo económico y social, explicó

Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado refrendó su respaldo al Proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el grave problema de inseguridad, por lo que trabajará para construir los acuerdos con las demás fuerzas políticas y restituir el dictamen que crea la Guardia Nacional con la temporalidad de la actuación de los militares en las calles.

Monreal Ávila, coordinador parlamentario, advirtió que los legisladores serán muy responsables y revisarán a fondo la propuesta que envió la Cámara de Diputados, para crear un instrumento jurídico que ataque con eficacia este flagelo que ha cobrado la vida de miles de mexicanos inocentes.

Tras reconocer que no será fácil realizar las modificaciones a la minuta de los diputados, porque por sí solo Morena no cuentan con mayoría calificada, Ricardo Monreal se comprometió a realizar una intensa operación política con los demás partidos para convencerlos que antepongan el interés nacional por encima del partidista.

La restitución de este transitorio, no va a ser fácil. La construcción de la mayoría calificada, al menos en el Senado de la República, implican cerca de 80 votos, es decir, aún con los aliados PT, PES, y Morena, representamos apenas 69 votos de 90 que requerimos. Va a ser complicado. Yo no puedo lanzar las campanas al vuelo

El coordinador de Morena en la Cámara alta consideró que, en un auténtico afán de colaboración de poderes, los legisladores deben otorgarle el beneficio de la duda al Presidente de la República y valorar su recomendación, dado que los cuerpos policiacos civiles están inmersos en la corrupción y la única forma de atacar la emergencia nacional que estamos viviendo es con la intervención de las Fuerzas Armadas.

Como ciudadano, confío más en el Ejército o en la Marina que en la Policía porque por su grado de disciplina y de formación, tienen mayor confiabilidad para la población, indicó

Añadió que es impostergable terminar con la simulación porque desde hace 18 años las Fuerzas Armadas están en las calles realizando labores de seguridad, a pesar de que está prohibido en la Constitución.