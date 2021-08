Congreso aprueba desafuero de Mauricio Toledo; huye a Chile

La Cámara de Diputados votó por desaforar a Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez por enriquecimiento ilícito, mientras éste huyó a Chile. La petición de quitarle la inmunidad constitucional fue realizada en su momento por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La votación a favor del desafuero 381, en contra 24 y abstenciones 37.

Sus ingresos de 2012 y al 2019 ascendieron a 20 millones 826 mil 611 pesos, en tanto que la remuneración neta por su encargo público fue de 9 millones 406 mil 624 pesos, con una diferencia de 11 millones 419 mil 987 pesos que no fueron declarados ni se explicó su origen, de acuerdo al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong Flores.

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, defendió el dictamen para desaforar a Mauricio Toledo al argumentar que en la Cámara de Diputados no hay juicios, “estamos analizando si se acepta la solicitud del Ministerio Público. Aquí no hay juicio, “no somos jueces’’.

“En ningún momento hemos violado la ley y estamos orgullosos de ello’’, aseveró el morenista.

Toledo huye a Chile

Antes, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong Flores, anuncio al Pleno que el diputado y ex delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, huyó del país rumbo a Chile.

Al hablar ante los diputados para exponer el enriquecimiento ilícito del diputado del PT, destacó que esta salida del país del diputado deja deja una sombra de duda sobre su disposición a llegar a la verdad, “por ello le hacemos un llamado a que regrese de inmediato al país y se presente ante la autoridad judicial’’.

Chong Flores señaló que fue la autoridad migratoria quien informó que el diputado Mauricio Toledo abandonó hace algunos días, el 26 de julio, el territorio nacional con destino a la República de Chile.

Al respecto, el funcionario destacó que “un servidor público honesto no huye ni se esconde’’.

Bancada del PT defiende a Toledo

En su turno, la bancada del Partido del Trabajo anunció que abandonaba el Salón de Plenos, no sin antes defender a Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito.

A nombre del PT habló el diputado Benjamín Robles Montoya, quien dijo en tribuna que son vanguardia ideológica de la 4T, para luego decir que “no es su inocencia o culpabilidad, tampoco es su pertenencia al grupo de Toledo, es el desaseo que se ha puesto a la legalidad, las irregularidades en el proceso fueron graves. Lo que esta en juego es la legalidad, un antecedente grave que mancha a la Cámara de Diputados’’.

“Toledo ha presentado licencia y sería decoroso de la Cámara la concediera. No podemos respaldar un procedimiento afectado de ilegalidad, pero este asunto no es causa de división ni ruptura, pero no participaremos en algo que parece un circo, los dejamos con esa responsabilidad’’, asentó Robles.

El grupo parlamentario del PT está conformado por 44 diputados federales, mismos que abandonaron el Salón de Sesiones.

PRD, PAN Y MC a favor del desafuero de Toledo

Por el PRD, Guadalupe Almaguer habló de un discurso putrefacto y cínico cuando ahí están los Manuel Bartlett, los Emilio Lozoya y los Ackerman Sandoval, “intocables’’. Al mismo adelantó su voto a favor del desafuero.

Los panistas con Eugenio Bueno Lozano, reclamaron que la justicia y el combate a la impunidad “no debe ser selectiva, se aplica y ya’’.

“No me sorprende que haya un expediente de enriquecimiento ilícito’’, dijo el diputado morenista Javier Hidalgo, para luego afirmar que es irresponsable que diga que es un perseguido político, argumentó.

También Movimiento Ciudadano apoyo el desafuero al señalar que la Cámara de Diputados no debe ser obstáculo para retirar los desafueros cuando hay origen de enriquecimiento ilícito. “No vamos a soltar a nadie’’, sentenció.