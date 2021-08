Congreso retira fuero constitucional al diputado Saúl Huerta

El Pleno de la Cámara de Diputados votó quitar el fuero constitucional a Benjamín Saúl Huerta, del partido Morena, acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por violación a un menor de edad.

La votación fue 447 a favor, 2 abstenciones y cero en contra.

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, instancia legislativa que elaboró el dictamen, justificó que se actuó con apego a la legalidad, porque no es mandar a la cárcel a nadie, “nosotros no somos justicia’’, subrayó.

Recordó que el fuero no es para dar impunidad a los servidores públicos y en el caso del diputado Huerta si el Ministerio Público no tuviera elementos, no se explicaran los fundamentos, no debería removerse el fuero y en este momento se parte de una presunción de inocencia, pero también pudo haber cometido el delito.

La perredista Verónica Juárez Piña acusó que el gobierno no ha sido capaz de garantizar los derechos de las personas, en especial de las niñas y niños; padres y madres que le gritan a la autoridad que no quieren ver más menores abusados, que denuncian la pornografía infantil. Y recordó las maniobras y el calculo político para postergar la sesión extraordinaria.

“Saúl Huerta debe ser desaforado y la Cámara de Diputados no debe ser un dique, no deben existen existir más vocees que justifiquen los abusos’".

El panista Marcos Aguilar Vega pidió el respeto absoluto al estado de derecho. En tribuna denunció que con el paso del tiempo se desvirtuó el foro constitucional, incluso por funcionarios del Poder Judicial y de órganos autónomos, por lo que hay indignación de mexicanos que ven en el fuero que se protegen actos delincuenciales.

La priista Mariana Rodríguez Mier y Terán señaló que la mayoría y sus aliados estuvieron frenando la votación para el extraordinario, “por eso celebramos que hoy estemos dilucidando este asunto que causo un daño irreparable a un adolescente y a su familia e indigno a la sociedad’’.

Mientras el petista Alfredo Porras Domínguez pugnó para que todos voten por el desafuero de Saúl Huerta, que debió haber enfrentado a la justicia desde antes, un acto de falta de valores que deberá responder, dijo