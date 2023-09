Conmemorará AMLO el Grito de Independencia sin los poderes Legislativo y Judicial

Andrés Manuel López Obrador encabezó este miércoles el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec sin los representantes del Poder Judicial y Legislativo. Pero unas horas antes, en su conferencia mañanera, anunció que tampoco lo van a acompañar en la tradicional Ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre en en Palacio Nacional.

"No, no, no, nada más es una representación del gobierno, del Ejecutivo muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes”, expresó.

"No tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominico público con el Poder Judicial porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación, nosotros consideramos, aunque se opine distinto que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía de la minoría corrupta, rapaz”, acusó el presidente.

Este miércoles durante la ceremonia histórica en Chapultepec, ni la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ni la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Marcela Guerra Castillo, estuvieron en el Monumento a Los Niños Héroes.

La guardia de honor que se realiza año con año la encabezó el presidente flanqueado por su esposa, Beatriz Gutiérrez, y el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

También, estuvieron flanqueando al mandatario en la Guardia de Honor la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, el almirante y secretario de Marina José Rafael Ojeda y un grupo de Cadetes del Heroico Colegio Militar.

El tabasqueño aprovechó para insistir que está pendiente para septiembre de 2024 su iniciativa de reforma al Poder Judicial para que los miembros del Poder Judicial sean removidos y electos unos nuevos a través del voto popular.

"Si el pueblo lo decide, cuando entre el nuevo Congreso para que sea el pueblo el que rescate, recupere al Poder Judicial. Que se elijan los jueces por el pueblo, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros para que entonces sí sea Suprema Corte de Justicia y haya un auténtico estado de derecho, no un estado de chueco”, deploró.

En torno a la Ceremonia de El Grito de Independencia del próximo 15 de septiembre, dijo que iniciará a las 19:00 horas con la actuación de cerca de mil niños de los Semilleros Artísticos y a las 22:00 horas amenizarán los festejos el Grupo Frontera.

El pasado 1 de septiembre, el presidente tampoco invitó a representantes del Poder Judicial ni del Legislativo.