¿Consulta ciudadana sólo para el NAIM?, cuestiona senadora a AMLO

Si el aeropuerto va a consulta ¿por qué el Tren Maya no?; ¿por qué la construcción de nuevas refinerías no?; ¿por qué el corredor transístmico no?, son preguntas de la senadora panista Kenia López Rabadán, al anunciar la presentación de una iniciativa de reformas que incorpore las figuras legales de plebiscito y referéndum, pues “no existe un parámetro para decidir qué acciones del gobierno van a consulta y cuáles no’’.

Dijo que hay la indefinición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre dónde debería construirse el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), quien ha anunciado que en “consulta el pueblo será quien decida”.

“Genera más dudas que certezas el asunto de una consulta nacional para la construcción del NAIM, ya que el mecanismo de consulta ciudadana no se encuentra reglamentada a nivel federal en ningún ordenamiento”, precisó la legisladora panista, Kenia López Rabadán.

La senadora señaló que existen dudas como: ¿bajo qué parámetros se diseñó la pregunta?, ¿por qué en esas fechas?, ¿por qué cuatro días?, ¿quiénes recibirán la votación y realizarán el escrutinio y cómputo de las opiniones?

“López Obrador nos tiene acostumbrados a sus ocurrencias en cuanto a consultas se refiere, y ejemplos tenemos varios como cuando en 2001 en un sondeo telefónico preguntó a los capitalinos si estábamos de acuerdo con el horario de verano y, como "teóricamente" no lo estábamos, decidió enfrentarse con el entonces presidente Fox e intentó no aplicarlo”, recordó.

En el mismo año, abundó López Rabadán, decidió preguntar vía telefónica si los capitalinos estábamos de acuerdo en subir el precio del boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro y como el resultado “arrojó” que más del 60% estuvo de acuerdo, implementó el incremento.

La solución más pulcra -jurídicamente hablando- para llevar a cabo todas esas consultas, es que el Congreso de la Unión incorpore ciertos instrumentos de democracia participativa, como el plebiscito y el referéndum, al sistema legal mexicano, dijo.

“Se debe legislar para implementar la figura del referéndum, que es un instrumento idóneo para consultar a la ciudadanía sobre la creación, reforma, derogación o abrogación de leyes”, acotó López Rabadán.

Es necesario dar certeza sobre la forma en que debe hacerse la pregunta, los tiempos en que pueden realizarse, la forma en que serán vinculantes los resultados del ejercicio, e inclusive los medios de impugnación que proceden por controversias, concluyó.