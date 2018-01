Continúa la desbandada del PRD; se unen a AMLO

Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de distintos estados y de la Ciudad de México, anunciaron su renuncia al Sol Azteca y dieron su apoyo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y de Claudia Sheinbaum.

A la misma hora, pero en lugares distintos, los perredistas acusaron a ese instituto político de haber perdido el rumbo al aliarse con el Partido Acción Nacional y rechazaron apoyar a Ricardo Anaya Cortés, precandidato de la Coalición “Por México al Frente”, situación que los obligó como un "deber ético” renunciar a esa fuerza política.

Entre los que renunciaron a ese partido ayer se encuentran ocho mujeres líderes, entre ellas Elizabeth García, fundadora del PRD y asesora parlamentaria del sol azteca; Eugenia Flores Hernández, ex diputada local de Zacatecas por este partido; María Guadalupe Salomo Cruz, consejera de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México; Adela Roman Ocampo, fundadora del PRD en Guerrero y ex diputada; y Mónica Soto Elízaga, ex secretaria nacional de equidad y género del partido.

Además de Cristina Elena Arce, regidora de Teotihuacán; María de Lourdes Alemán, ex consejera nacional y secretaria estatal de derechos humanos del PRD en San Luis Potosí; y Yadira Olivia Flores, consejera estatal y municipal del PRD en Tapachula, Chiapas.

“Quienes fundamos, construimos y militamos en el PRD, poco a poco fuimos viendo su extravío y descomposición: el PRD inició alianzas con el PAN con línea electoral en 2009, luego fue parte del pacto anti México, y ahora se alía con el PAN para enfrentar a la posición”.

Por otro lado, el Movimiento Nacional por la Esperanza que encabeza René Bejarano dio a conocer la salida del PRD de varios integrantes de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), expresión política que fundó en la Ciudad de México al interior del Sol Azteca.

Además adelantó que habrá más renuncias al PRD, refirió que liderazgos de delegaciones como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras, así como de Sonora y Yucatán dejarán en breve las filas perredistas para unirse al proyecto que encabeza el tabasqueño.