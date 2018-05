Contradicción "grosera" de López Obrador sobre reforma educativa preocupa a Mexicanos Primero

El presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón, consideró que en el tema de la reforma educativa hay una contradicción "grosera" entre las respuestas que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, mandó a esa organización y lo que él ha dicho en sus eventos y en su plataforma.

En entrevista en el noticiero Por la Mañana, con Ciro Gómez Leyva, señaló que es preocupante que el aspirante presidencial haya declarado en Guelatao, Oaxaca, que entre sus compromisos está el que "usará todas las atribuciones del Ejecutivo federal para cancelar la mal llamada reforma educativa y hacer justicia a los (maestros) cesados".

Política Maestros están a favor de cancelar reforma educativa, asegura AMLO

Calderón precisó que les preocupa la falta de congruencia de López Obrador, abanderado de Morena, PT y PES a la Presidencia de México, pues no hay consideración alguna sobre los derechos de los niños ni de las familias, y promete algo que no puede cumplir, pues los ceses de los maestros no los hace el gobierno federal, y no puede revertir situaciones que corresponden a la soberanía de cada entidad.

Si implica modificar una ley general como la del Servicio Profesional Docente, tendría que pasar por todos los congresos estatales y obtener una mayoría.

El directivo de Mexicanos Primero detalló que el punto más crítico es la evaluación docente, pues no se debe invitar a regresar al pasado, tener una regresión y revertir la situación.

Consideró que muy grave que un candidato a la Presidencia de la República proponga violar la ley y se acerque a quienes quieren violar la ley.

Agregó que López Obrador podría sabotear la reforma educativa si cortara los fondos federales para la evaluación, ya que no habría factibilidad para hacerlo y podría haber alguna controversia constitucional.

El entrevistado añadió que a los maestros no les va a ir mejor si todos pueden ser docentes y que las promociones las maneje el sindicato, pues siempre favorecen a las cúpulas y no se consideran los derechos fundamentales, indicó.