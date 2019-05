Control de candidaturas; proponen candados para Morena de cara a 2021

Ciudad de México.- Alejandro Rojas Díaz-Durán, consejero de Morena y suplente del senador Ricardo Monreal de Morena, hizo un llamado para proponer la implementación de filtros para determinar las candidaturas a cargos públicos en las elecciones intermedias del 2021, y también que se abra la afiliación de militantes en este partido, a fin de que se logre una elección democrática de sus futuros dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal.

Díaz Durán, quien en los últimos meses se ha confrontado con la dirigente nacional de su partido, Yeidckol Polevnsky, señaló que con la implementación de un mejor control para las candidaturas en Morena se podrá elegir a los mejores perfiles en todo el país.

Rojas aseguró que sostiene reuniones con simpatizantes y militantes que le han manifestado la coincidencia con abrir la afiliación al partido, pero también plantean el establecimiento de filtros, para tener así a los mejores dirigentes, con aceptación y representatividad.

.@PartidoMorenaMx puede poner filtros a las futuras candidaturas. Texto completo: https://t.co/rknXx3STox pic.twitter.com/5HhRCc34ag — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) May 10, 2019

Dentro de las propuestas que le han planteado, dijo el consejero lopezobradorista, se contempla que los aspirantes tengan una militancia comprobada de mínimo dos años, haber tomado los cursos que imparte el Instituto de Formación Política de Morena y que las precandidaturas tengan el respaldo de un porcentaje, a determinar, de Consejeros Estatales y Nacionales. Asimismo, que comprueben excelente reputación social y probidad absoluta entre la sociedad, además de no haber sido condenados por algún delito.

El también ex secretario de Turismo capitalino durante la administración del entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, dijo que si existe alguna preocupación “por la posible infiltración de personajes que formaron parte de la mafia del poder, con estos filtros se le otorga certeza a la militancia de Morena de que no vendrán al abordaje quienes tanto daño le hicieron al país, aseveró.

Foto: Cuartoscuro

Espero que no me hagan un "desafuero" para que no me registre, en su momento, como candidato a la Presidencia Nacional de @PartidoMorenaMx.



Que decida la gente, como lo hace el Presidente @lopezobrador_. — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) May 7, 2019

En el marco de su gira nacional, el consejero Rojas consideró que lo mismo deberá aplicarse para los que quieran ocupar un cargo público en cualquier nivel de la administración pública federal, estatal o municipal, ya que ha recibido quejas de militantes y simpatizantes que apoyaron el triunfo de Morena y del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y que en lugar de ser ellos quienes sean tomados en cuenta para un cargo, “han ingresado otros que fueron pésimos funcionarios en las administraciones del PRIAN”.

Señaló que “los Protagonistas del cambio verdadero en el país exigen que sea valorada la pertinencia de que esos funcionarios ocupen los cargos que deberían ejercer con lealtad, eficacia, compromiso y eficiencia para apoyar la Cuarta Transformación y no obstruirla.

Finalmente, consideró que este es un tema que debe agregarse a la agenda de reflexión y de evaluación para que el presidente López Obrador conozca los casos en los que existan pruebas fundadas y motivadas de daño a Morena, a fin de que se tomen las decisiones correspondientes.