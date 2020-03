Convoca el PRI a un frente contra la 4T

Al conmemorar el 91 Aniversario, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, convocó a todos los actores sociales a conformar un gran frente liberal para evitar se sigan debilitando las instituciones ante las acciones que ha tomado la cuarta transformación, porque está en riesgo la estabilidad política y la paz social.

En el Auditorio Plutarco Elías Calles, Moreno Cárdenas afirmó que a un año y tres meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “el pueblo lo sabe y se da cuenta, tuvieron algunos votos, pero ya no tienen la confianza popular, hoy se los decimos de frente y los ciudadanos nos lo comentan en la calle, algunos dicen que no quieren al PRI, pero no tengan duda que como nos extrañan hoy”.

“Que no les queda la menor duda, hagan lo que hagan no vamos a dejar que le arrebaten al PRI su lugar en la historia de México. En los medios, en las redes, en la academia, en el barrio, y en todo el territorio nacional, no les vamos a dejar pasar ni una sola, ni una sola más de sus descalificaciones al Partido”, aseveró.

El dirigente nacional del tricolor aseguró que no se han juntado para hacer historia, sino que simplemente la han hecho y que a 91 años de distancia, el PRI es quien ha garantizando estabilidad política, económica y social.

“Estabilidad y paz social que se encuentran en peligro inminente porque el Estado mexicano experimenta como nunca un riesgo estructural en cuento llevamos más de 14 meses en turbulencia política e incertidumbre social. Riesgo político en el que el país se encuentra inmerso, entendido este como decisiones de acciones y omisiones del gobierno federal que impactan a La Paz social, las expectativas de inversión, la normalidad de actividad empresarial y la certidumbre del sistema político todo”, externó.

Frente a gobernadores, senadores, diputados, dirigentes locales, ex dirigentes del partido e inclusive, personajes que reaparecieron como Emilio Gamboa Patrón; Alejandro Moreno Cárdenas insistió que en el 91 aniversario, “les aclaro a los cortesanos del poder, que nada ni nadie va acabar con nuestro partido”.

Ante esto, la senadora Beatriz Paredes Rangel, dejó claro que gracias al PRI “pasamos de los caudillos a la etapa de las instituciones, una restauración atemporal del caudillismo no tiene espacio en la época contemporánea”.

Paredes Rangel enfatizó que “lo que es un elemento que nos tiene desconcertados, es que estamos viendo una etapa de la usurpación de nuestra ideología”.

“Morena no sólo nos desplazó del poder federal, pretende vaciarnos de contenido ideológico y dejarnos en medio de un cascarón repugnante: el de la corrupción”.

Cabe destacar que en este evento se entregaron premios y reconomcientos a los priistas distinguidos y por primera vez se incluyeron en el Consejo Político a migrantes, con los que se trabajará para llevar los ideales del partido a los mexicanos que estan, principalmente, en Estados Unidos.