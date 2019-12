Convocan a Seade en el Senado para explicar cambios del T-MEC

Luego de denunciarse un intento de aprobación en fast track y sin conocer los cambios al adendum del T-MEC por la oposición en el Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos admitió que se le ofreció la entrega del protocolo de enmiendas antes de las 19 horas de este miércoles.

Por ello, ofreció acompañado del grupo parlamentario del PAN, una reunión de las comisiones dictaminadoras, a fin de comenzar el análisis y que éste acuerdo se ponga a disposición del pleno de los senadores este mismo jueves, antes de concluya el periodo ordinario de sesiones.

Así mismo, Vasconcelos y Cruz convocó al subsecretario y negociador comercial para América del Norte, Jesús Seade, en punto de las seis de la tarde para que responda a los cuestionamientos que tengan los legisladores en la materia.

“Yo estoy a la espera de este documento. Se me ha ofrecido para alrededor de las seis o siete de la tarde. Convoquemos a una reunión, con las comisiones unidas que tiene que ver con el tema, a las seis de la tarde, si a esa hora ya llegó a la cancillería el texto oficial del adendum, en ese momento iniciamos su discusión”, comentó desde su curul.

En otro caso, añadió, nos declaramos en sesión permanente y así empezaríamos a estudiar el documento a la hora que llegue.

Señaló que la finalidad es que se aprueben estas modificaciones en la última sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, pues de lo contrario se aplazaría hasta febrero cuando se reanuden sus actividades, y lo cual dijo “por una parte, enviaría una mala señal a la Cámara baja del Congreso Norteamericano y también al Parlamento Canadiense, y por otro lado, lado también para la actividad económica mexicana para la creación de certidumbre en México.

“¿Por qué posponer por prácticamente dos meses la ratificación de este adendum, si es que hay un acuerdo básico para aprobarlo?”, cuestionó el senador de Morena, al criticar y recordar que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión asistieron a Palacio Nacional para su firma.

Estas declaraciones se enfrascaron en el reclamo de la senadora del PRI, Vanessa Rubio, quien consideró de inaceptable que el Senado no conozca este documento, cuando los legisladores estadounidenses incluso os tienen publicados en una plataforma digital de libre acceso.

“Desafortunadamente y penosamente el Senado no lo tiene ese texto, no se les ha presentado de manera formal, por lo que se preguntó que cómo se pretende que los senadores mexicanos hagan el análisis de este importantísimos instrumento si no cuentan con el texto”, criticó.

En tanto, la senadora Martha Lucía Micher (Morena) señaló de válida la preocupación de la senadora priista, y aclaró que no hay ninguna “táctica dilatoria”, y mucho menos una falta de respeto al Senado, ya que argumentó que el documento no ha sido traducido, y se tratas de un documento muy elaborado.

“Me extraña un poco porque ella conocer los procedimientos de documentos internacionales, senadora usted sabe que las traducciones no son enchiladas, es un documento bastante bien elaborado y que tiene que ser traducido al español y el procedimiento no es sencillo”, estimó.

En este tenor, el coordinador de la bancada perredista, Miguel Ángel Mancera, llamó a no ensuciar el proceso para la ratificación de este acuerdo de enmiendas con un fast track cuando se puede tomar el tiempo de análisis.

“Entiendo que pueda haber una premura para poder concluir con este trámite, pero también ese importante que nos demos el tiempo de análisis puntual, porque no se está firmando una carta invitación, sino un tratado en materia de libre comercio con Estados Unidos y Canadá”, expresó.