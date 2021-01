Cooperación pero sin "injerencismo": AMLO a EU

Tras afirmar que se deben aclarar las reglas de cooperación entre México y otros países, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno estadunidense que no haya "injerencismo" en los asuntos de México, particularmente en temas de seguridad.

Desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que no habrá problemas con la administración que desde hoy encabezará el presidente Joe Biden en Estados Unidos y confió en que habrá cooperación pero con respeto a la soberanía de nuestro país.

"Se tiene que buscar que haya cooperación ordenada y respetuosa, que no haya injerencismo, que no nos metamos en asuntos de Estados Unidos y que ellos no vengan a meterse en problemas que nos corresponden a nosotros.

"Tienen que definirse bien las reglas, cómo va a ser la cooperación, porque antes había una intromisión indebida, violatoria de nuestra soberanía. Sí queremos la cooperación pero con respeto a nuestra soberanía" afirmó López Obrador.

El titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró este miércoles que buscará con su homólogo estadunidense que exista cooperación bilateral para el desarrollo sin privilegiar la colaboración en materia militar.

López Obrador recordó que en 2012 envió una carta a Biden, cuando este se desempeñaba como vicepresidente de la Unión Americana, en la que le pidió la no intervención en los asuntos de México y la no construcción de un muro en la frontera con nuestro país pero sí un acuerdo para fortalecer la economía de ambas naciones.

"Biden hizo el compromiso durante la campaña (de una reforma migratoria) y yo espero que se de a conocer lo del plan de migración, la regularización de nuestros paisanos que están allá, cómo se les va a respetar el derecho que tienen de ser reconocidos como ciudadanos estadunidenses", señaló.

Incluso, expuso que fue buena la relación de su gobierno con el presidente Donald Trump, de quien dijo ya no pudo despedirse, y sólo hubo momentos de tensión por el tema de los aranceles a productos importados desde nuestro país y la advertencia de calificar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas.