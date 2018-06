Coparmex llama a Función Pública e INAI aprobar formatos para presentar declaración 3 de 3

La Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a “aprobar de forma inmediata los formatos de las declaraciones patrimonial y de interés”,la llamada Ley 3 de 3.











A falta de los nuevos formatos los servidores públicos continúan utilizando la declaración patrimonial en su estructura antigua y limitada, que no son concordantes con el avance legislativo logrado, en tanto que la declaración de interés no se realiza, simplemente porque no existe formato aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, apunta el organismo en un comunicado.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3),se aprobó por el Congreso de la Unión, el 15 de juniode 2016, conjuntamente con otras seis leyes que conformarían de forma integral el Sistema Nacional Anticorrupción y es fecha no no se han aprobado los formatos para cumplir con la ley.

Esta iniciativa se suma a la de recabar al menos 110 mil firmas para impulsar su iniciativa ciudadana de reforma al Artículo 102 constitucional, para concretar una Fiscalía General de la República autónoma, independiente y eficaz.





Hacemos un llamado a la @SFP_mx, el @INAImexico y el @ComiteCPC para que emitan los formatos para que los funcionarios atiendan su obligación legal de presentar las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Están por cumplirse 2 años de la #Ley3de3 https://t.co/cHq7f6myrz pic.twitter.com/1cSbSt2W8o — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) 19 de junio de 2018