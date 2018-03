Coquetean candidatos con los empresarios

Bronco ve injusta ley electoral

Fotot: Cuartoscuro

El gobernador con licencia Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco , aseguró que con su candidatura presidencial derribará al sistema político mexicano, venciendo a los tres candidatos de partidos políticos, en referencia a los abanderados del PRI, PAN y Morena.

“Yo quiero derribar el sistema, quiero quitar al sistema político mexicano, pero venciéndolos”, aseguró el aspirante a la candidatura presidencial vía independiente. Aseguró que con los enfrentamientos verbales y acusaciones de las últimas semanas "se está viendo quién es el más ratero".

En referencia a los independientes, Rodríguez Calderón aseguró que las leyes electorales en el país no son equitativas con los ciudadanos. “La ley siempre ha sido gacha con nosotros, mientras a nosotros nos mantiene afuera del show, los otros tres andan en la calle como candidatos. Tenemos desventaja de 30 días”, afirmó.

Y ejemplo de ello, fue el caso del Foro llevado a cabo por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), donde los independientes no fueron invitados, remarcó.





Reclama Zavala trato de segunda

Foto: Cuartoscuro

La candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, aseguró que la falta de ética se ha convertido en el “gran muro en el que se ha estrellado el desarrollo del país”. Hoy, dijo, se requiere que no haya "moches y mentiras y donde ser honesto no sea un acto heroico". En su participación en el 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, la expanista se pronunció porque se destine más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) a la infraestructura en el país, para lo que es fundamental la innovación y la ética.

Respecto a las próximas elecciones presidenciales, Zavala Gómez del Campo confió en que “México no tiene por qué decidir por el menos corrupto; México, tiene todo el derecho de elegir a alguien honesto”. Zavala recriminó a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) haber invitado solo a los candidatos que van por partidos. “Es importante que no haya candidatos de primera y de segunda, si los hay es porque también estamos acostumbrados a ciudadanos de primera y de segunda.

Le pido a las asociaciones que he visto trabajar por la libertad de nuestro país, estén abiertos a otras alternativas".

Ríos lamenta los pleitos

Foto: Cuartoscuro

El aspirante a la candidatura presidencial por vía independiente, Armando Ríos Piter, consideró que el enfrentamiento entre candidatos es absurdo, que convierte el proceso electoral en “un salpicadero de lodo”.

Al participar en el 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Ríos Piter se refirió a la corrupción, donde dijo que ésta se origina en las campañas y donde los compadres de los candidatos los apoyan a cambio de contratos y todo tipo de apoyos.

"La democracia en México tiene en la corrupción, inseguridad y en la desigualdad de oportunidades tres grandes flagelos, que se siembran en una cadena: con letra C de corrupción, de campañas políticas, de compra de votos, de clientelas electorales; donde los compadres financian las campañas; para quedarse con contratos; o tener contratos con el crimen", explicó.

Respecto a no haber sido invitado al foro de la ANTAD, el político dijo que una vez que el INE deje firmes las candidaturas de los independientes ellos, por ley, deberán ser convocados a espacios de debate al igual que los presidenciables de partidos políticos.

Avala Meade quitar fuero al Presidente

Foto: Fernando López

Manifestó su beneplácito por el llamado a la concordia que hizo Andrés Manuel López Obrador

El candidato presidencial de la Coalición Todos Por México (PRI, PVEM y NA), José Antonio Meade Kuribreña, dijo que “en principio” está de acuerdo con la eliminar la inmunidad del Presidente, pero acotó que se tendría que revisar a fondo una reforma constitucional sobre el tema para evaluar su pertinencia. “Sí puede ser juzgado el Presidente, mi impresión es que el presidente pudiera ser llamado a cuentas cuando lo fuera (en su mandato)”, dijo.

Al participar en la Exposición The Real Estate show 2018 organizada por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) señaló que no quiere que el sector del desarrollo inmobiliario quede en manos de que cualquier funcionario que busque hacer negocios.

“Me parece que uno de los sectores en donde tenemos que trabajar para asegurar transparencia es justamente en el inmobiliario”, y añadió que se debe aprende de la

ADI, quien tiene instrumentos de control ético serios, y de ellos se debe aprender los instrumentos de control que complementándolos con las medidas que el gobierno ha propuesto, para asegurar que el espacio inmobiliario no searefugio para que cualquier funcionario desde el gobierno haga negocios”, advirtió. Manifestó su beneplácito del llamado a la concordia que hizo su contrincante, Andrés

Manuel López Obrador, de que los contendientes no deben hacerse daño, debido a que el país ya tiene suficiente con la violencia y el crimen. "Me parece muy bueno y destacable que Andrés Manuel coincida conmigo en términos de que el país es concordia, es unidad, es un solo proyecto nacional, es una política que no divida, una política que genere y busque consensos, que es lo que yo he buscado hacer los últimos 20 años", dijo luego de su intervención en la Congreso Nacional de ingenieros Civiles en el WTC.

Al ser cuestionado el candidato respecto a si estaría de acuerdo en que México sea supervisado por una instancia internacional contra la impunidad como ha ocurrido con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, rechazó la idea y señaló que México tiene toda la capacidad de construir instituciones creíbles.





Anaya: ser el enemigo del sistema me honra

El candidato presidencial de la coalición Por México al frente (PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya, descartó que los ataques del gobierno mermen su campaña y aseguró que sigue creciendo en la intención del voto, por lo que se dijo convencido que va a ganar la presidencia del República. “Para mí es un honor ser el blanco de los ataques de este gobierno que es profundamente corrupto e ineficaz. Ser el enemigo del sistema a mi lejos de debilitarme me honra, de modo que yo le agradezco al presidente de la República y a todos sus empleados que hayan decidido atacarme todo el día”, apuntó.

Después de participar en el evento The Real State show 2018 , organizado por la industria de la construcción inmobiliaria,

Anaya afirmó que también investigará el El candidato presidencial de la coalición

Por México al frente (PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya, descartó que los ataques del gobierno mermen su campaña y aseguró que sigue creciendo en la intención del voto, por lo que se dijo convencido que va a ganar la presidencia del República. “Para mí es un honor ser el blanco de los ataques de este gobierno que es profundamente corrupto e ineficaz. Ser el enemigo del sistema a mi lejos de debilitarme me honra, de modo que yo le agradezco al presidente de la República y a todos sus empleados que hayan decidido atacarme todo el día”, apuntó.

Después de participar en el evento The Real State show 2018 , organizado por la industria de la construcción inmobiliaria, Anaya afirmó que también investigará el caso de la Estela de Luz, que gestionó el expresidente Felipe Calderón y cuyo precio se duplicó.

"Este principio aplica a todos sin distingo, sin importar la jerarquía del cargo público y sin importar el partido político en el que la persona milite. El que la haya hecho la tiene que pagar. Ni perdón ni olvido, sean del partido que sea", afirmó el candidato.

Advirtió que la economía en el sector inmobiliario está estancada y debe crecer más, por lo que planteó terminar con la corrupción gubernamental en este ramo yevitar mordidas. caso de la Estela de Luz, que gestionó el expresidente Felipe Calderón y cuyo precio se duplicó.

"Este principio aplica a todos sin distingo sin importar la jerarquía del cargo público y sin importar el partido político en el que la persona milite. El que la haya hecho la tiene que pagar. Ni perdón ni olvido, sean del partido que sea", afirmó el candidato.

Advirtió que la economía en el sector inmobiliario está estancada y debe crecer más, por lo que planteó terminar con la corrupción gubernamental en este ramo y evitar mordidas.

No me reeligiré, dice López Obrador

Foto: Mauricio Huízar

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), se comprometió ante inmobiliarios que no reformará la Constitución para reelegirse, lo que hará es trabajar

jornadas de 16 horas diarias par “sacar a México del atolladero” en un solo periodo presidencial que por las horas de trabajo sea equivalente a dos sexenios. "No soy partidario de la reelección.

Hay presidentes en otros países que llegan y encuentran una situación muy complicada, empiezan a gobernar, lo hacen bien y luego modifican las leyes para quedarse más tiempo. Yo no voy a reelegirme, es un asunto de principios. No creo en la reelección", garantizó el tabasqueño al finalizar su ponencia en The Real State Show 2018 .

De gira por Puebla, calificó como demagógica la promesa de encarcelar al presidente Enrique Peña Nieto. "Nosotros vamos a aplicar la ley, no vamos a actuar con afanes de venganza, no es mi fuerte la venganza. Justicia, no venganza. Yo no tengo necesidad de legitimarme con actos espectaculares (...) yo no necesito eso, yo lo que estoy planteando es que tenemos que sacar adelante a México, que no haya corrupción, que no haya impunidad y ver hacia el futuro, no quedarnos anclados en esta tremenda realidad y no mentir, no caer en la demagogia", afirmó.