Corte de EU acepta demanda de México contra empresas de armas

La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio de armas en Estados Unidos, informó este viernes el canciller Marcelo Ebrard.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el responsable de guiar la política exterior celebró la decisión judicial y aseguró que la demanda va por buen camino “Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos”, escribió.

El pasado 4 de agosto, el gobierno mexicano demandó a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses en un tribunal federal de Massachussetts con el argumento de que sus prácticas comerciales negligentes e ilegales han provocado un gran derramamiento de sangre en México, en un proceso que podría durar años y a través del cual el país también espera una compensación económica millonaria por parte de las empresas.

La singular demanda fue presentada contra algunos de los mayores fabricantes de armas como Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc.