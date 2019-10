Corte le dice no a revisión de Ley Bonilla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó por notoria improcedencia, una controversia con la que el Gobierno de Baja California buscaba forzar la publicación de la “ley Bonilla'” que prolonga de dos a cinco años el periodo del Gobernador electo.

El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, buscaba que se publicara la llamada ley Bonilla, que modificaría la Constitución estatal para permitir el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, permanezca seis años en el cargo.

Fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien este martes señaló que la omisión de publicar dicha reforma en el Diario Oficial del Estado, no invade la esfera de atribuciones del gobernador, y por lo tanto no procede una controversia sobre el tema.

Es de recordar que la elección de Bonilla Valdez fue ratificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apenas la semana pasada; sin embargo, sus magistrados no se pronunciaron sobre la ampliación de su periodo de gobierno.

En julio pasado, la corte desechó las primeras impugnaciones presentadas por los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana en contra de la reforma aprobada en el Congreso de Baja California con la cual se amplió el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

"Se desecharon, por notoria improcedencia, las controversias constitucionales 269/2019 y 271/2019, ya que fueron promovidas contra actos que no son definitivos por no haberse publicado aún el Decreto respectivo. No se prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos”, señaló la corte.