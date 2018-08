Crisis del PAN se agudiza; llega movimiento Ola Libertad

Después de 20 años de militancia y más de una década de luchar porque el PAN se ciudadanizara y dejara de ser un partido cerrado de cúpulas mafiosas, ayer el senador Francisco Búrquez Valenzuela renunció a ese instituto político y anunció la creación del movimiento Ola Libertad, que dice, ya tiene 400 mil adeptos en redes sociales.

En entrevista, el legislador sonorense, sentenció el final del partido: “Ya era una lucha que no rendía frutos. Hice el último esfuerzo en las últimas semanas de que se abriera el partido porque es la única vía para que no solamente se salve de una muerte anunciada sino para tener un partido que sea relevante en estos momentos de transición del país (...)El país cambió como nunca y el partido siguió siendo igual, cerrado. Y un partido cerrado, es un partido en manos de cúpulas mafiosas, un partido que se pervierte”.

No le echo la culpa a nadie en lo personal. Es un problema de organización, así fue creado el PAN para que fuera un instituto político testimonial, antes de ser gobierno, refiere.

Subraya: “Cuando fuimos gobierno, ya ese partido no nos servía. Y cada 6 años pierde y pierde presencia y los gobiernos del PAN no hacen la diferencia”.

¿Va a militar en otro partido?

No, no, no. Si me siento lejos del PAN, también lejos de otros partidos. El sistema de partidos ya colapsó. No me identifico con ningún partido. Todos quieren más gobierno y yo quiero más ciudadanos.

Refirió que desde hace varios años ve el enojo de los ciudadanos a los partidos políticos. Ya somos más de 400 mil personas que creemos en este camino, que estamos en Redes Sociales comunicándonos y nos vamos a convertir en un Movimiento. Se llamará Ola Libertad.





DESCONFÍA LARIOS EN PROCESO

El candidato a la dirigencia nacional del PAN, Héctor Larios cuestionó la equidad y piso parejo de esa contienda interna pues acusó que ya se filtró al diputado federal Marko Cortés -que también es contendiente- el padrón de militantes que servirá de base para la elección de noviembre.





ELEGIDO POR MILITANTES

Marko Cortés Mendoza, por su parte dijo que será elegido como presidente de los militantes y no de los gobernadores, quienes apoyan la candidatura de unidad de Héctor Larios y Rafael Moreno Valle.

“En el PAN nunca nos han gustado los candidatos que puedan ser apoyados por el poder gubernamental, históricamente eso no nos gusta y a los panistas les gusta decidir”, dijo el diputado panista

El michoacano manifestó que tiene una fuerza basada en la militancia de a pie y en los diferentes liderazgos en los estados, que lo harán ganar la presidencia del PAN.