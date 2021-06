Critica AMLO cacicazgos y malos manejos en escuelas normales

El presidente Andrés Manuel López acusó que al interior de las normales rurales hay cacicazgos y malos manejos en la distribución de los recursos de parte de quienes tienen el manejo de esas escuelas.

"Se va a apoyar a las escuelas normales rurales, pero también hay abusos en el manejo de los fondos. En el caso de las normales se entregan los recursos, pero no se distribuyen con equidad.

Sociedad Normalistas sobreviven con nueve pesos diarios

"A veces con medidas de represión al interior de las normales, de grupos que tienen el control y hasta obligan a los alumnos a tener conductas antisociales, para tener el derecho al comedor, para seguir sus estudios: no queremos cacicazgos", dijo.

Durante 2021, el Gobierno federal asignó un presupuesto de nueve pesos diarios a cada uno de los 90 mil normalistas del país; pues según el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 264 escuelas normales recibirán 170 millones de pesos, un recorte de 43.7 por ciento respecto a 2020.

López Obrador aseguró que pasadas las elecciones buscará hablar con estudiantes y maestros de las escuelas normales para hablar del uso de recursos y de la vía pacífica para protestar.

"Nosotros no somos represores. Yo no soy Díaz Ordaz. Entonces, vamos a entendernos bien, pero no a los cacicazgos, nadie debe de abusar", expresó.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El presupuesto de las normales presenta recortes continuos desde hace por lo menos seis años. La inversión se recuperó entre 2006 y 2015 cuando pasaron de 569.7 millones de pesos a mil 195.9 millones de pesos para atender gastos operativos; sin embargo, la caída presupuestal en los seis años siguientes “llegó a prácticamente tener cero pesos de inversión, porque esos 20.6 millones de pesos son para administrar los recursos asignados”.

Sociedad CNTE marcha sobre Reforma para exigir alto a represión de normalistas

En septiembre del año pasado, El Sol de México dio a conocer que el gobierno de López Obrador propuso que para 2021 las escuelas normales recibieran sólo 229 pesos por cada alumno, esto es, un peso diario por estudiante durante los 200 días de clases.