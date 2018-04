Critica Anaya a gobiernos priistas por corrupción

ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - Ricardo Anaya criticó la incapacidad del gobierno del PRI en esta entidad para resolver las carencias de servicios de salud, abasto de agua potable y transporte público, pero principalmente en cuanto al tema de resolver la inseguridad y la corrupción, pues acusó que estos gobiernos argumentan que no hay dinero porque se lo roban.





“Amigos del Estado de México, ustedes lo saben, con el gobierno del PRI, México y Ecatepec, no van por el camino correcto, hay más corrupción que nunca, y cuando preguntamos que por qué no se resuelven los problemas que sufrimos todos los días, nos contestan, es que no hay dinero.





Es que no hay dinero, es que no hay presupuesto, es que no hay recursos.





¿Saben por qué no hay dinero?, porque estos sinvergüenzas se lo roban, por eso, que se oiga fuerte en Ecatepec, sus días están contados, les vamos a ganar las elecciones y a los del PRI les vamos a decir: Fuera”, criticó.





En cuanto a la alta inseguridad que azota a esta zona Del Valle de México, el candidato de Por Mexico al Frente indicó que “vivimos una de las etapas más inseguras en la historia de nuestro país, y la inseguridad no reconoce edad ni género. La inseguridad, la están sufriendo nuestros adultos mayores, a quienes además vamos a apoyar”, y agregó que “la inseguridad afecta a todas y a todos, vamos a cambiar la estrategia y vamos a recuperar la paz y la tranquilidad”, prometió.





Mencionó que en el municipio aledaño de Nezahualcóyotl, gobernado por el PRD, “la gente sí vive con seguridad y, en Ecatepec, con el gobierno del PRI, hay un absoluto desastre y descontrol”, dijo.





Ante esto, afirmó que se puede controlar la inseguridad: “Con la estrategia correcta, invirtiendo los recursos, atendiendo las causas más profundas, y por supuesto, con policías confiables, bien pagadas, del lado de la gente, vamos a recuperar la paz y la seguridad. Ecatepec volverá a vivir en paz”, sostuvo el político queretano.





Al iniciar su mitin, saludó a su esposa Carolina Martínez, quien a diferencia de los otros candidatos, rara vez le acompaña a sus eventos de campaña, así como a Josefina Vázquez Mota, ex candidata a la Presidencia de la República y recientemente a la gubernatura del Estado de México en los comicios de hace un año, quien coincidió en este evento, con su entonces adversario y ahora compañero a al Senado por la vía plurinomial, Juan Zepeda, quien dijo de este encuentro con Vázquez Mota que, pese a que fueron adversarios el año pasado, hoy están juntos para sacar adelante a México desde su coalición.





Al concluir este evento, Anaya declaró en rueda de prensa que en los últimos diez años, México triplicó el gasto en seguridad “y no se ha logrado resolver el problema. Las estrategias se juzgan por sus resultados, y por lo tanto, se tiene que cambiar la estrategia”, consideró.





Ante este fracaso de la estratégica gubernamental de seguridad, el panista dijo que ha planteando una nueva estrategia en dos grandes ejes, “por un lado, la prevención, para atacar las causas más profundas de la inseguridad, fomentando el empleo, especialmente a los jóvenes. Y, por otro lado, atacar el problema, “con mucha mayor inteligencia, con tecnología, para verdaderamente dar resultados”.





Garantizó que va a recuperar la paz y la tranquilidad que se ha perdido en el país: “No estoy diciendo que va a ser fácil, pero estoy convencido que lo vamos a lograr” concluyó.