Critican que TEPJF le dé voz a AMLO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para prohibir al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer declaraciones del proceso electoral en sus conferencias mañaneras. La sentencia fue calificada como contradictoria y llena de opacidad por especialistas.

"La decisión del Tribunal me parece un albazo de muy baja estofa y que demuestra opacidad y la discrecionalidad que manejan los magistrados. No obedecen a los principios éticos y jurídicos con los que deberían conducirse. Se dio a conocer muy tarde, en una sesión que no fue pública y nadie supo", acusó el catedrático José Fernández Santillán.

El especialista detalló que la decisión del órgano colegiado atenta contra los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, pues argumentó que el Tribunal le dio voz "a quien es dueño de Morena, del partido gobernante". Explicó que, aunque no va a estar en las boletas, "López Obrador va a estar en el ánimo de los votantes y más cuando se le da ventaja al uso de la voz pública en tiempos electorales".

En tanto, Luis Miguel Carriedo, especialista en temas electorales, calificó de lamentable que los magistrados convocaran a sesión privada sin justificar por qué lo hicieron y así negar a la ciudadanía el derecho de escuchar los argumentos a favor y en contra del tema.

Además, Carriedo señaló de incongruente la resolución pues argumentó que el fondo sobre el tema todavía no se resuelve, "eso es escandaloso".

El miércoles, el TEPJF dio a conocer, al filo de la medianoche, el veredicto de los magistrados respecto a si el titular del Ejecutivo debía emitir declaraciones de índole electoral en sus conferencias.