Circo, maroma y la prensa... Así las mañaneras de AMLO

"¡Ah, la modernidad! -exclamó este jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador al dedicar una breve mirada a los rieles niquelados, flamantes de un "dolly" sobre el que corre una moderna cámara. Erwin Niemeyer llevaba una hora haciéndolo funcionar. Instrumento para la comunicación presidencial. "Juego de imágenes. Alfombraron el Salón Tesorería. "Para cuidar su primoroso piso. Para mejorar la acústica.

Escenario. Micrófono del Presidente López Obrador. Una silla solitaria; vacía. La ocuparía la inteligente Elena Álvarez. "La presento con mucho orgullo. Se premian sus conocimientos. Elogio su honradez. Elena dirige el Conacyt. Lo libra de la corrupción. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología va por el bienestar del pueblo de México", elogió, exaltó el Jefe del Ejecutivo.

Tema del día. La corrupción. Abruma, atosiga, agravia, hace rencor. "El Gran Mal de México es la corrupción. Tumor que todo engulle. Enfermedad implacable. Corrosiva. Ruina. Corrupción. Viene de décadas. De arriba a abajo. Corrupción: tan contagiosa. Mal ejemplo. Tentación para los inferiores. Si los de arriba se agencian lo que pueden y nadie les dice nada pues yo también le voy a entrar. A ver qué soborno acepto. Que caiga. Total..." Así razonaban. Así razonan. Por eso reaccionan.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

"A México le urge un profundo tratamiento contra la corrupción. Terapia colectiva. Talleres, foros, mesas redondas, seminarios, simposios. Lo que haga falta. El país necesita una cura profunda. Recuperar sus valores. Quien aporte mensajes e instrumentos de cura será bien recibido. Tenemos que erradicar la corrupción.

Desde las 7:07. Apareció ante reporteros que en la oscuridad de las 6 de la mañana se hacen grupo. Se transforman en fila. Se convidan un poco de pan. Comparten novedades. Se apresuran. Ganan lugares. Aguardan. Son mayoría las muchachas.

"¿Cuando se mudará definitivamente a Palacio Nacional? ¿Cuánto espacio ocupará? ¿Se cancelarán las visitas turísticas en Palacio Nacional? A ver. Diga.

Se ríe el Presidente de México. Quizá piense: " ¡Qué cosas me preguntan!". Dice: "Ya dicen. Ocurrirá cuando mi hijo menor concluya su año escolar. Nada se alterará en palacio. Se utilizarán los espacios precisos. Hay salones que no se emplean. Antes todo lo de palacio lo manejó el Estado Mayor Presidencial. ¡Uf! Viviré con mi familia -ya lo dije-en el departamento que construyó el Presidente Felipe Calderón. Y se cuidan -remozan- los jardines. ¡Estaban muy abandonados! ¡Uh, si yo les dijera!

Y hace un silencio. Mantiene la curiosidad de todos. Tensa el ambiente. Debe responder cuántos automóviles tiene. "No, declaró ninguno en su informe de bienes, señor", le aclaran. "¿Que tiene un Jetta? ¿Qué son de su esposa? ¿En qué se transporta usted de su casa a palacio y de regreso?

"En Jetta. Es un gran automóvil. No me veo en una de esas camionetonas. Así de enormes de las que había muchas aquí en el pasado. Me daría vergüenza subirme a una de esas. Les daré luego la lista. La propiedad.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

El Presidente López Obrador se mueve como un cabeza de familia. Se entera, sabe conoce el problema y delante de todos se pone a desmenuzarlo. Examina. Le da vueltas. Lo observa. Y da con soluciones. Luego reparte tareas. A ti. A aquel. Al de allá. ¡Adelante! ¿Qué sigue?

"Iban a arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Empresas del Canadá. Miles de millones de dólares. Contratos "leoninos". ¡Imposible! Vamos a dialogar. Corrupción. Plantas cuya construcción aumentó increíblemente. Que al final eran propiedad de las constructoras. ¡No! ¡No! ¡No! Tengo que defender los dineros del pueblo.

Deterioro en Instituto Nacional de Migración. "Echaron a la calle a centenares de sus integrantes". Vendrá su responsable. También el de Aduanas.

"No se ha dicho. Lo digo ahora. En la discusión del nuevo tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá descubrimos -era yo Presidente Electo entonces- graves e inaceptables condiciones en materia de energéticos. Me opuse. Las rechacé. Se rompió la negociación. No me importó. No cedería. El Presidente Trump lo entendió. Y salvamos esa riqueza de los mexicanos.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Reseña las trampas de la corrupción. En el problema del sargazo. "Me ofrecieron soluciones...Y me ponían el contrato". No caí. Me olí la trampa. Decidí: Marina lo puede resolver. Ya descubrí que el FONDEN. Apartado que manejaba Gobernación era "un barril sin fondo". Miles de millones. Declaración de zona de desastre. Y ¡pácatelas! A surtir. A comprar. ¡Hasta los catres!

"Y sí, la Guardia Nacional patrullará toda la Ciudad de México. En años muy recientes se descuidó la vigilancia. El cerco al delito. Creció el crimen que llaman organizado. Claudia Sheinbaum hace lo mismo que nosotros. Trabaja desde muy temprano. Y está al tanto. La Guardia Nacional patrullará todas las alcaldías.

"Los voy a dejar con la Directora de Conacyt. Les platicará de la corrupción que halló ahí. Ya la elimina. ¡Ay, la corrupción!

Así, la "mañanera" de este jueves.