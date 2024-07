CTM toma distancia del PRI: "tenemos una visión diferente a Alejandro Moreno"

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) está en contra de la posibilidad de reelección de Alejandro Moreno, actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta por ochos años.

Así lo aseguró Juan Carlos Velasco Pérez, secretario de Acción Política de la CTM, en entrevista con El Sol de México.

“La no reelección es principio fundacional del PRI. Nosotros en la CTM estamos en contra de la reelección y con el PRI, tomamos una sana distancia, porque tenemos una óptica diferente de lo que hace Alejandro Moreno. Él cree que merece continuar hasta el 2032 al frente del partido”, sostuvo Velasco Pérez.

Juan Carlos Velasco señaló que los resultados electorales que el partido ha obtenido en los últimos años son un fracaso, por lo que Moreno debería abandonar el puesto que ostenta.

“Lo primero que nosotros exigimos es que nos digas cómo nos fue electoralmente de 2019 a la fecha. No nos ha ido nada bien. Y si no nos ha ido nada bien, otros presidentes del partido por menos se iban. Aquí lo que se tenía que haber hecho es un informe puntual de cómo nos fue en las elecciones del 2 de junio. Y después, por decoro decir ¡Habremos de convocar a otra reunión!", agrego el líder sindical.

El secretario de la CTM señaló que no comparten que se hayan modificado los estatutos del partido político, pues son principios fundamentales que se discutieron desde 1940.

"Creo que se abusa a quedarse con el partido. No lo sé. Lo quiere convertir en una franquicia, tiene interés por las prerrogativas. No sabemos.

"Somos muchos los que no estamos de acuerdo con lo que se hizo el día de ayer, domingo 7 de julio, los cambios a los Estatutos para que la dirigencia pueda ser reelecta hasta por tres períodos. Sin votos se aprobó. A mano alzada y en una Asamblea donde no dejaron entrar a la militancia que iba a protestar, que se iba a sumar a la no reelección”, dijo en entrevista Velasco.

También indicó que en su desesperación, Alejandro Moreno deja ver cosas que no vienen al caso, como el caso de Pemexgate y el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

"Sí él sabe algo, que lo diga. Si lo sabía, está cometiendo un delito porque no lo denunció. Nosotros rechazamos que el PRI estuvo implicado en eso”, dijo el secretario de Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

“En la CTM no creemos que un militante destacado del PRI haya estado inmiscuido en esto. Fue muy doloroso. Un crimen que nos dolió y que seguimos reprobando. Y no se puede hablar de un tema así después de 30 años”, manifestó.

Un principio fundacional del PRI: la no reelección

Juan Carlos Velasco Pérez insistió que en la CTM marca una sana distancia con el PRI.

"No coincidimos en la reelección porque es un principio fundacional del PRI: La no reelección", dijo.

Sobre Alejandro Moreno, dijo que es una gente aprovechada que tiene el control del Consejo Político del PRI, porque tiene sus amigos, porque así se lo faculta el Estatuto, pero tiene que haber límites.

De la membresía de la Confederación de Trabajadores de México, comentó que son 3.5 millones de trabajadores y no saben exactamente cuántos militan en el PRI.

“No sabemos cuántos militen en el PRI. Respetamos a los compañeros que piensen diferente a lo que expreso. Es la pluralidad que hay en el CTM. Podemos pensar en lo que creemos que es lo más conveniente, siempre y cuando no choquemos con los principios de la CTM.

"Aquí yo creo que aparte de los agravios a los principios del PRI hay una grave violación a la autonomía, la respetabilidad y a lo que enarbola la Confederación de Trabajadores de México en cuanto a la no reelección. Eso es lo fundamental", sostuvo Juan Carlos Velasco, secretario de Acción Política de la CTM.