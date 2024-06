Recuento de votos: ¿cuáles son las razones para que el INE lo lleve a cabo?

El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó con los cómputos distritales y estimó que habrá recuento de votos en al menos el 67 por ciento de las casillas de la elección presidencial, una decisión que celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador que popularizó “voto por voto” y Claudia Sheinbaum, virtual presidenta tras los resultados del conteo rápido.

Algunos actores políticos han argumentado que un posible fraude electoral es la causa del recuento de votos, sin embargo, la ley no establece que la sospecha de fraude sea una causal para abrir los paquetes electorales y contar uno por uno los sufragios.

Por el contrario, el recuento de votos es algo normal en una elección presidencial: en 2018 hubo recuento de votos en el 75 por ciento de las casillas, una cifra superior a la de este año.

¿Cuáles son las razones para que el INE lleve a cabo el recuento de votos?

De acuerdo con el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), existen al menos siete causales por las cuales un Consejo Distrital hace el recuento de votos de la elección presidencial, senadurías y diputaciones.

Cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido

Cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar sea menos del uno por ciento.

Cuándo número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y el segundo lugar en votación.

Cuando los resultados de las actas no coinciden.

Se detecten alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada acerca del resultado de la elección en la casilla.

No existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo.

Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.

Algunos internautas han denunciado que los carteles colocados afuera de sus casillas no coinciden con las actas subidas al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), incluso compartieron fotos donde el cartel anuncia que todos los votos fueron para un sólo partidos, algo que se conoce coloquialmente como “casilla zapato”.

De acuerdo con el consejero Martin Faz, presidente de la Comisión de Organización Electoral, una mala transcripción del resultado del acta en el cartel es un error común, el cual no afecta los resultados, pues los cómputos distritales son la única vía para validar una elección.

En entrevista con medios de comunicación del 4 de junio, el consejero Faz enfatizó que los carteles con los resultados que se colocan al exterior de la casilla no tienen efectos legales.

“Los carteles que están pegados afuera de las casillas no tienen ningún valor legal, son meramente informativos, si hay un error en la transcripción está bien que se señale pero si no hay inconsistencias entre el acta original y las actas que los partidos tienen, aunque el cartel haya dicho una cosa, pues lo que cuenta son las actas”, dijo.

El consejero Faz explicó que es muy difícil hacer el recuento del 100 por ciento de los votos de cualquier elección, pues debe cumplirse algunas de las causales establecidas en la ley, en caso contrario sería ilegal.

“Veo muy difícil abrir el 100 por ciento, porque lo primero que se hace es cotejar las actas con el resto de los partidos, si no hay ninguna diferencia, si todas las urnas cuadran, pues no se hace el recuento, de hecho hasta sería un tanto cuanto ilegal hacerlo porque no hay necesidad”, dijo.