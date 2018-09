¿Cuándo y cómo será el recuento de votos de la elección a gobernador de Puebla?

La Sala Superior ordenó a la Sala Regional Ciudad de México, con el apoyo de la Sala Regional Toluca, realizar un nuevo escrutinio de votos de la elección a la gubernatura de Puebla, la cual se efectuará el lunes 24 de septiembre en una sesión pública e ininterrumpida y en la que estarán presentes todos los partidos políticos, para que conozcan de manera inmediata, directa y transparente los resultados.

Para ello, los paquetes y urnas que están bajo resguardo del Instituto Electoral del Estado serán trasladas a ambas sedes para dar cumplimiento a este acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por unanimidad de votos, los magistrados del Tribunal ordenaron de manera excepcional el recuento total de votos en los 26 distritos electorales de Puebla, relacionados con la elección de Gobernador en la entidad, y que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de apenas 122 mil 36 votos, el 4.04 % de la votación emitida.



En el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia del Magistrado José Luis Vargas se señala que el Tribunal local dejó pasar 53 días para resolver las impugnaciones del Partido Morena, toda vez que las impugnaciones fueron presentadas el 8 de julio y fueron resueltas hasta el 3 de septiembre, a pesar de que aún hay dos juicios pendientes de resolución.



Puntualiza que existen tres irregularidades que generan dudas sobre la actuación de las autoridades en 13 distritos, ya que el total de las casillas no coincide con las que fueron recontadas; en 9 distritos no se especifican las casillas recontadas ni sus resultados y en 6 distritos no se asentaron resultados de casillas objeto de recuento.