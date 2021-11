AMLO, Biden y Trudeau se reunirán el 18 de noviembre en Washington

El canciller Marcelo Ebrard informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá un encuentro trilateral como parte de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el próximo 18 de noviembre en Washington, Estados Unidos, con Joe Biden, presidente de estadounidense y, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Ebrard informó este miércoles, respecto a esta Cumbre, que se tratará de “la primera reunión presencial con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau, será la primera reunión trilateral desde hace cinco años”.

Asimismo, precisó que en la reunión esta programada para el 18 de noviembre y que “tendrá verificativo en Washington, vamos a tener dos horas de reunión trilateral”, dijo el titular de Relaciones Exteriores.

En su oportunidad, el presidente López Obrador mencionó que en este encuentro no se tiene contemplado tratar la reforma eléctrica que presentó al Congreso, pero subrayó que no descarta que se pueda hablar de este tema, sobre el cual, Estados Unidos ha expresado que tiene preocupaciones.

El canciller también habló de la intervención del presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este martes en Nueva York, —donde presentó un Plan de Fraternidad y Bienestar, para financiar a 750 millones de pobres en el mundo con aportaciones de las empresas, naciones y personas más acaudaladas del orbe—, de la cual dijo que, hay un gran interés en el plan y que, existen 47 países se suscribieron a la propuesta del presidente.

“Se inscribieron para participar 47 países, hay un gran interés en las primeras horas desde este pronunciamiento. Numerosas organizaciones y países están estableciendo contacto para participar”, destacó.

Por otra parte, el canciller Ebrard, destacó que, con la reanudación de actividades en la Frontera Norte con Estados Unidos, el lunes pasado, las actividades no esenciales, como el turismo y el comercio, se incrementaron en un 25%, mientras resaltó que el Gobierno espera que se llegue a un 60-70% en actividades no esenciales y destacó que hasta el momento el transito ha evolucionado favorablemente y no se ha tenido ninguna dificultad con la reapertura.