Cuando Zedillo estuvo de presidente no hubo democracia en México: AMLO

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene por qué coincidir con Ernesto Zedillo, “tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa, nada más como se sabe, pensamos distinto”, luego de que el expresidente comentara que sobre el actual mandatario que "cada vez que algún político no entiende algunas cosas, quiere insultar a alguien, le dice 'neoliberal'".

AMLO explicó que es válido que Zedillo considere que el neoliberalismo es un modelo viable, no obstante, el actual mandatario señaló que para él no lo es.

“No coincidimos porque por ejemplo, cuando él estuvo de presidente, yo sostengo que no hubo democracia, fíjense cómo tenemos posturas y son proyectos opuestos, ¿y por qué sostengo que no había democracia? Porque democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo y él no gobernó para el pueblo, él gobernó para los de arriba y eso según la versión aristotélica, se llama oligarquía”, reprochó.

El pasado martes, López Obrador criticó las decisiones gubernamentales de Zedillo durante el sexenio, de 1994 al año 2000, lanzó cuestionamientos en torno a la creación del Fobaproa y privatización a los ferrocarriles mexicanos, entre otras críticas.

Zedillo no respondió el miércoles a los cuestionamientos del actual mandatario durante su participación en un foro financiero, pero reiteró que hay cosas que algunos políticos no entienden y buscan ofender llamando neoliberales a los demás.

Ante esto, López Obrador dijo que Zedillo no tenía por qué contestar las preguntas y prefirió presentar una encuesta de la popularidad con la que goza en comparación con otros mandatarios.

No obstante, Zedillo, durante su ponencia de este miércoles organizada por el grupo financiero Actinver, se defendió de las críticas de AMLO, sin mencionarlo por su nombre, al decir que a él, no le trae que lo llamen neoliberal, “porque desde niño me declaré liberal. Soy un liberal decimonónico, clásico, tradicional y desgraciadamente ya no tengo nada de neo. Por ejemplo, en la actualidad, la economía de mercado, o el capitalismo, o el neoliberalismo, que todavía nadie ha explicado, es un término muy popular".

Finalmente, alertó por los riesgos que genera el populismo al socavar la democracia y dijo que para tener democracia “necesitamos ciudadanos que crean en la democracia y no en cultos”.