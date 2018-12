Cuentas claras y chocolate espeso: AMLO condiciona apoyo a universidades

Jojutla, Morelos.- "Cuentas claras y chocolate espeso", condicionó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a las universidades autónomas, a quienes seguirán recibiendo presupuesto a reserva de que acepten ser auditadas.

"Va a ver apoyo pero queremos honestidad"

"No es nada más, dame y dame, dame y quiero más, y soy autónomo y a mí no me puedes auditar. No. Va a haber apoyo, pero queremos honestidad. Se acabó la corrupción, ¿de acuerdo?", advirtió durante la presentación del Plan Nacional de Reconstrucción.

En la última reunión entre el primer mandatario y la Conferencia Nacional de Gobernadores, los mandatarios estatales demandaron a López Obrador más recursos económicos a las universidades públicas, antes de que se construyan otras 100, como propuso el tabasqueño en sus 25 proyectos prioritarios de gobierno.

Seguirán apoyando a la Universidad de Morelos

El titular del Ejecutivo Federal prometió que seguirán apoyando a la Universidad Autónoma de Morelos, quien solicitó 640 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para pagar aguinaldos y primas vacacionales de s3is mil trabajadores.

"Y desde luego que vamos a apoyar a la Universidad de Morelos", garantizó Andrés Manuel López Obrador.