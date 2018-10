Cuidar cambio de poder, último trabajo del Estado Mayor Presidencial

Los mismos elementos que actualmente forman parte del Estado Mayor Presidencial serán los que proporcionen la seguridad durante la ceremonia del cambio de poder el 1 de diciembre, a pesar de que a partir de ese día, oficialmente, este cuerpo de seguridad ya no exista. De acuerdo con Juan Ibarrola Carreón, especialista en Fuerzas Armadas, el recinto legislativo de San Lázaro deberá estar a cargo de elementos de la Sedena para la seguridad del Presidente y de los visitantes extranjeros.

“A San Lázaro lo va a resguardar la Secretaría de la Defensa Nacional y eso te lo digo a título personal, eso es lo que va a suceder. Los mismos elementos que están capacitados, son los del Estado Mayor Presidencial y a partir de las 00:00 horas del 1 de diciembre se reintegran a la Sedena”, dijo el especialista.

Ibarrola Calderón expuso que “son los mismos que habrán de cubrir este evento y ya no se llamarán Estado Mayor Presidencial. Es un gatopardismo, pero es una realidad. ¿El Ejercito de dónde va a sacar gente mejor entrenada para esto, si no son los mismos que los integrantes del Estado Mayor Presidencial?”.

Foto: Cortesía

Manifestó que será la Defensa Nacional la que les dé seguridad a todos los presidentes, los reyes y a todos los invitados especiales.

Detalló que en teoría “el Presidente saliente sube a la tribuna para el cambio de poderes, con un elemento del Estado Mayor Presidencial que es el que lo apoya, esto a pesar de lo que diga el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, de que ‘no aceptará pelones en la tribuna’.

“Habrá gritos y sombrerazos, no creo que vaya a ver otra cosa. Lo que vamos a ver el 1 de diciembre es un espectáculo que no merecemos dar y estando el Estado Mayor Presidencial o no se va a dar, pero la importancia de la seguridad, de lo que es el evento hasta las puertas del Congreso de la Unión va a ser responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina”, explicó.

“López Obrador no tiene la película completa. Porque el Estado Mayor Presidencial está compuesto por soldados, marinos y pilotos, civiles, integrantes de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México”.

PEÑA ENTREGARÁ LA BANDA

Fuentes cercanas a la Presidencia confirmaron a este diario que será Enrique Peña Nieto quien entregue la banda presidencial a Porfirio Muñoz Ledo, quien a su vez se la impondrá a López Obrador.

“Despejando rumores. Enrique Peña Nieto entregará el mando al presidente electo Andrés Manuel López Obrador conforme lo establece el protocolo establecido”, expusieron.

Las fuentes consultadas expusieron que “es mentira, los que afirman que el Presidente Peña Nieto no entregará el mando en el Congreso”.