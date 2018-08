Culmina un periodo de incertidumbre por alianza comercial

“...Y es que quiero aprovechar este instante y lugar para anunciar a todo el país que hoy hemos concretad oun acuerdo de entendimiento que asegura la alianza comercial entre México y Estados Unidos. Entendimiento sobre temas importantes para nuestros dos países. Que así, hoy culmina un periodo de 20 meses de incertidumbre y duda. Tiempo que inquietó: ¿Qué depararía la relación comercial entre México y Estados Unidos? ¡Ah! -pareció respirar a pleno pulmón el Presidente Enrique Peña Nieto- fueron 20 meses de arduo trabajo. Obligó la modernización del TLC. NAFTA. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“No olvidemos -ilustró el aplaudido, vitoreado, fotografiado presidente Peña Nieto- que el 80 por ciento del comercio de México -sus exportaciones- se realizan con Estados Unidos... y Canadá. Así de importante este acontecimiento para los tres países.

“Con el entendimiento alcanzado hoy por México y Estados Unidos -agregó Enrique Peña Nieto- confío en que en breve ocurra el entendimiento entre Estados Unidos y Canadá...”

Ocurrió a las 14:22 de ayer. En lugar de añoranzas y nostalgias. Sitio que ocupó la Casa del Agrarista. En Sor Juana Inés de la Cruz. Antañona exaristocrática colonia Santa María la Ribera. Frente a la casa del sabio Jorge Fernández de Castro. Investigador que vacuna -vía aerosol- en África a niños en riesgo de contraer poliomielitis. “Jorge tiene rasgos de genio”, ha dicho el exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente.

A las 14:22, con ese anuncio, con su reflexión, el Presidente tomó protesta al nuevo líder de la Confederación Nacional Campesina. La Ceenecé. “Vamos a encarar al futuro régimen. Ni exclusión ni discriminación. La Ceenecé está en pie de lucha. No nos dejaremos; no”.

Hernández Deras, exgobernador de Durango. “Aquí están descendientes de Villa y de Zapata. También mi esposa, mi fortaleza retaba: “Sí antes la demanda fue la tierra, hoy es la oportunidad. La demandan los jóvenes. Oportunidad de crecer. De ser”.

Con todo derecho se hallaban ahí Beatriz Paredes –“vengo de la Liga Agraria de Tlaxcala, la peleé, la gané y le exigí a Sánchez Piedras que me reconociera”. Augusto Gómez Villanueva: Convencí a Echeverría de crear la Secretaría de la Reforma Agraria. Ya publiqué El campo que yo conocí. Heladio Ramírez López. “Gran batallador por los indios”. Maximiliano Silerio Esparza. Y Cruz López. No tenía -no tiene cara- su hechura.Sánchez García. Abogado guanajuatense que atrajo fracaso tras fracaso para el PRI en Guanajuato.

La fina -educadísima- Dulce María Sauri Riancho. El solícito y atento senador Enrique Burgos García. El muy seguro Enrique de la Madrid Cordero. El bien dispuesto Roberto Campa Cifrián. El dignísimo José Antonio Rojo. “Adolfo Lugo me dijo que vendría. Sí, soy hijo de Jorge Rojo Lugo, quien gobernó Hidalgo y fue secretario de la Reforma Agraria”.

Mujeres cuya única gran misión en este mundo es urdir estribillos como:

“Peña... Papucho... Las mujeres te queremos mucho...”. “Ceenecé... Mujeres ceenecé...”, arrancan la sonrisa al presidente Enrique Peña Nieto.

Congreso de la Confederación Nacional Campesina. Ochentona la Ceenecé. Ayer nadie recordó que en día semejante pero de 1973 mientras desayunaba en el Club Libanés antes de ir a la inauguración del congreso de la Confederación Nacional Campesina, el presidente Luis Echeverría se enteró de que en Guadalajara, Jalisco, un grupo de inconformes había secuestrado a su suegro. A Don José Guadalupe Zuno. Al papá de Doña María Esther Zuno de Echeverría.

“Mauro -ordenó el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Jesús Castañeda Gutiérrez al jefe de Prensa de la Presidencia- saque usted a todos los reporteros de aquí. Necesito el lugar...

Días después todo concluyó bien. El célebre José Guadalupe Zuno regresó sano y salvo a su casa.

Y Doña María Esther Zuno de Echeverría vibró de nueva cuenta al entonar -cantar- las estrofas del Himno Agrarista.

Ayer la Ceenecé le prometió lealtad y amistad eterna al mexicano Enrique Peña Nieto.