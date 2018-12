Damián Alcázar conducirá la entrega del Bastón de Mando a AMLO

Damián Alcázar será el presentador en la ceremonia en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba el Bastón de Mando por parte de los pueblos originarios y afromexicanos esta tarde en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Es una fiesta nacional y del pueblo mexicano, por el hecho de que los pueblos originarios sean quienes le den el manípulo, eso me parece extraordinario”, escribió en su cuenta de Facebook horas antes a vivir la experiencia de la renovación gobierno AMLO.

Consciente está Alcázar que a diferencia de otros sexenios en el cambio de mando: “No habrá toda la maquinaria que se ejercía en sexenios anteriores, de los partidos jalando y haciendo acarreo. Que surja de esta forma, realmente popular, es ¡padrísimo!, y el hombre se lo merece -se refiere a Obrador-. La confianza la tiene de parte de la gente y los que no, le tienen coraje y aversión absoluta. Saben que las cosas están por mejorar, pero piensan que no para ellos, porque muchos realmente han vivido de la trampa y la corrupción."

cuartoscuro

Y haciendo una reflexión el artista sobre la nueva política en México agregó en su escrito: “Pero los nuevos que llegan deben reconocer un nuevo camino y un nuevo liderazgo, que es el pueblo, por supuesto personificado en López Obrador; pero más que López Obrador es al pueblo al que se le debe dar el liderazgo. En este caso a mí me parece que eso es lo que hace López Obrador. Antes, la política se ha ejercido de una manera muy tramposa. Hay que limpiarla. Será difícil formar nuevos cuadros", consideró

“Casi todo el gobierno va a estar plagado de una que otra rata de coladera. Me parece inverosímil que ahora los que se van a llamar oposición es porque se van a oponer a todo lo que se les proponga, y eso no es una oposición. La oposición debería ser realmente reflexiva. En este cambio nos toca a todos participar, entrarle y trabajar. Ganamos para iniciar una nueva versión de país: tratar de limpiarlo y llevarlo a la armonía, al equilibrio nuevamente y a la paz”, concluyó.