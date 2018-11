Damián Zepeda atiza desunión del PAN tras criticar liderazgo de Moreno Valle

El nombramiento del senador Rafael Moreno Valle como coordinador de esa bancada “es un grave error para el partido’’, para el grupo, porque el PAN vive un momento muy complejo del cual tenemos que recuperarnos y para ello hay que ser congruentes, una oposición firme, con carácter y con visión, y esta decisión no lo es, dijo Damián Zepeda.

¿Hay el riesgo de que Moreno Valle llegará a acuerdos con Morena?



Me parece un grave error, una persona altamente señalada por prácticas antidemocráticas, persecuciones políticas y demás.

Por la unidad hay que hacer las cosas correctas, no puede haber unidad a costa de principios y valores; al PAN le falta mucho en que “levantemos la voz’’, hay que corregir y seguir para adelante. Yo quiero que el PAN se levante y no creo que la ruta para levantarnos sea cometiendo errores o haciéndonos de la vista gorda.

Foto: Cuartoscuro

“Yo no voy hacer cómplice con mi silencio’’, tampoco es que vaya a hacer mi agenda, ya dije lo que tenía que decir y para adelante a trabajar con profesionalismo y entrega.

¿Pero cuándo él –Moreno Valle- marque una línea?

A mí no me marca ninguna línea, refrendó el ex coordinador de esa bancada blanquiazul hasta antes de que ganara la elección interna para la dirigencia nacional, Marko Cortés.

VERGÜENZA AL PAÍS CONDECORACIÓN DE KUSHNER

Respecto a la Orden del Águila Azteca a Jared Kushner, yerno de Donald Trump y asesor principal de la Casa Blanca, el senador panista detalló:

“Cuando escuche por primera vez eso, sinceramente pensé que era una broma, una burla cuando el presidente ya de salida, y dije: “Ah, las redes sociales cómo son’’ y no; increíblemente nos sorprende una vez más’’.

“Me parece muy lamentable, vergonzoso para el país y sinceramente no entiendo las motivaciones, ni cómo ayudarlos’’.

¿Qué el congreso ponga candados?

Valdría la pena revisar, porque si creo que pueden hacer pasar un momento de vergüenza al país, este es uno de los casos.

