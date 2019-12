Dan chance a Morena de entregar padrón hasta mayo

A pesar de que el INE aseguró que todos los partidos deberían de concluir su proceso de refrendo de militantes y empadronamiento el 31 de enero del 2020, Morena incumplirá con este requisito, y este partido asegura que tiene una prórroga para entregar 4 meses después este requisito.

La dirigente morenista, Yeidckol Polevnsky aseguró que no se pueden realizar reuniones partidarias para decidir nada hasta que se tenga el refrendo del padrón del partido.

Sociedad Buscan paridad en INE y los 32 consejos locales electorales

“El INE daba todo un año a todos los partidos, y Morena veriginzosamente no lo pudo hacer porque tenían secuestrado el padrón, entonces pretendemos hacerlo en 4 meses lo que los otros hicieron en un año”, dijo.

Polevnsky indicó que el padrón está dado de baja, pues algunas personas lo tenían “secuestrado”, y ante esto, dijo que realizaron un acuerdo con el INE para usar su plataforma digital y en enero estarán empezando con su proceso de empadronamiento.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, y el director de Prerrogativas y Partidos, Patricio Ballados habían anunciado el pasado 18 de diciembre que todos los institutos políticos tenían que concluir la revisión de sus padrones electorales el 31 de diciembre próximo y notificar al INE la cancelación de las afiliaciones que no tuvieran

En este sentido, la lideresa de Morena subrayó que el INE no puede realizar el proceso de verificación de su padrón pues Morena incumplió con el refrendo.

Sostuvo que los compañeros de su partido no quisieron cumplir con la reafiliación, “hoy entiendo por qué no quisieron, terminan amafiado el padrón. Ya lo veo muy claro porque no querían hacer la reafiliación”.

Política Mario Delgado reprueba sanciones hacia Lily Téllez y Ricardo Monreal

Por esto, indicó que la Sala Superior del Tribunal Electoral les ordenó reponer todo el proceso de refrendo del padrón y a finales de enero tendrán que dar a conocer la ruta crítica de lo que han realizado y que harán.

Destacó que dentro de estas tareas tendrán que hacer la afiliación y reafiliación para que el INE valide este proceso, y posteriormente iniciar la credencialización y después de esto tendrán que hacer las asambleas distritales. Pero esto será con tres meses de anticipación, detalló.

Sobre todo esto, señaló qué hay jurisprudencia de otros partidos, y Morena por ello podrá acogerse a esta prórroga implícita para que pueda realizar sus asambleas.

Adelantó que el proceso de reafiliación será en los estados de Hidalgo y Coahuila, debidos a que son los estados que tienen elecciones próximamente, y en adelante seguirán con el resto de las entidades.