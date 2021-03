Dante Delgado afirma que al PRI, PAN y PRD los une la ambición

El senador Dante Delgado Ranauro, líder fundador del partido Movimiento Ciudadano (MC), publicó una carta abierta dirigida al pueblo de México, donde descalificó a la coalición “Va por México” que integran los partidos del PAN, PRI y PRD y, aseguró que a estos 3 partidos, los une la ambición para quitar al poder en turno y no un proyecto político.

“Su coalición representa 18 años de Gobiernos fallidos, el Pacto por México, el inicio de la guerra contra el narco, miles de seres humanos asesinados y desaparecidos, Gobiernos corruptos, injusticia e impunidad” reprochó el senador.

Política

Pero también criticó a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador al destacar que es pretencioso justificar que con la coalición entre partidos se logrará frenar, desde la Cámara de Diputados, “la obsesión autoritaria del presidente”, y argumentó que es un sinsentido una alianza como la de Va por México, porque se trata de “la negación de sus inconsistencias institucionales”.

Mediante su carta, el político veracruzano expresó: “Nuestro Movimiento decidió no participar en ninguna de las coaliciones de los políticos tradicionales porque México no merece estar obligado a decidir entre los que le fallaron a México y los que prometieron cambiar la historia, aunque lo único que han hecho sea repetirla”, apuntó.

“No pueden remediar, ni con discursos, ni con esta medida desesperada, el haberse comportado como aliados funcionales del Gobierno”, fustigó, al cuestionar por qué se habría de apoyar a esta alianza, si en dos años apoyaron “las reformas regresivas” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expresó que, en cambio, en MC, decidieron crear una alternativa responsable y que “entienda que es inaceptable ganar una elección sacrificando los ideales, la palabra y la dignidad, que no represente el pasado, ni el del presidente ni el de los partidos de siempre”.

Al repudiar a Morena y a sus partidos aliados, Delgado cuestionó “¿qué puede ofrecer la coalición del presidente si en poco más de dos años la promesa de cambio se convirtió en decepción y desesperanza?”.

Al respecto, escribió en su misiva que los mexicanos viviremos en este proceso electoral “el enfrentamiento entre los cinco partidos que, en coalición o de facto, decidieron sumarse a MORENA para entregarse al presidente contra los tres partidos que formaron la coalición Va por México".

Sin embargo, opinó que esos dos bloques (lopezobradoristas y la coalición Va por México) “quieren que el país crea que solo puede decidir entre sus dos visiones. Y no es así. Estas coaliciones, de principios e ideologías antagónicas, tienen poco o nada que ofrecerle a México”, fustigó.

Recordó que en el pasado prácticamente todos los partidos de oposición se unieron contra el PRI -incluido MC-, para lograr una alternancia en diferentes estados, pero subrayó que en ningún triunfo contra este partido se lograron prácticas de buen gobierno; sino que, “quienes llegaron al poder se comportaron igual o peor”.

Política Va por México, la oposición que quiere AMLO para seguir siendo el amo y señor: Dante Delgado

En este sentido, sostuvo que una verdadera transformación no se logrará con una simple unión o “una suma de emblemas sin proyecto”, en la que se excluye a los ciudadanos, pues dijo que así, las alianzas estarán siempre condenadas al fracaso.

“Sin importarles esta realidad, los partidos de siempre se unieron una vez más, cometiendo la aberración de incluir al PRI, pero ahora para enfrentar y derrotar al poder en turno”, expresó Delgado y agregó que la alianza Va por México, no representa una opción “para los ciudadanos porque no los une un proyecto ni una idea de país, sino la ambición de recuperar el poder perdido. No ofrecen nada distinto, sino más de lo mismo. En este enfrentamiento de partidos los que siempre pierden son los ciudadanos”.

En consecuencia, cuestionó lo que pueden ofrecer estos 3 partidos en su alianza, “si son responsables de la terrible tragedia en la que está hundido el país”, mientras resaltó que es absurdo que presuman como un gran logro la suma de emblemas, por todo lo que significan sus historias y contradicciones.

El legislador emecista concluyó que su partido no va en ninguna alianza porque “frente a la obsesión del presidente por acabar con los liderazgos nacionales y regionales, los partidos históricos le responden intentando empoderarse ellos mismos y no a los ciudadanos” y por eso, “no vamos en ninguna coalición porque tomamos la decisión de no ser la oposición que le conviene al presidente, por el contrario, nosotros elegimos construir la opción que México necesita”.