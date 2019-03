Darán a conocer si son buenas las pruebas: AMLO sobre campaña negra

Andrés Manuel López Obrador aseguró que sobre el documental El Populismo en América Latina (la campaña negra contra AMLO), la autoridad va a dar conocer si son buenas las pruebas y si son los involucrados.

La investigación tiene que ver con el manejo de cuentas y de dinero.

Para saber de un delito hay que seguirle la pista al dinero y saber de quién eran las cuentas y a dónde iba, por más que trataran de´simular se sabe.

Afirmó qué "hay una autoridad que es la FEPADE y el INE, que indaguen y revisen para prevenir delitos, prevenir conductas antisociales y que no haya impunidad".

En Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo manifestó que no es buscar pleito, nosotros no nos vamos a pelear con nadie, "solo vamos a decir que eso estaba mal, hay muchos elementos, pero no puedo decirlo porque soy el presidente"

Si se sabía cómo se agrupaban, iban a tratar de convencer al presidente Peña que se unieran en contra de ya saben quién y eso se dijo en su momento, es de dominio público, pero ya no puedo meterme en eso. Sólo quiero que se sepa que todas esas trampas y esas maniobras sucias y anti democráticas se van a desterrar.

Puntualizó que en el tema de la inteligencia, hay paz y seguridad en la país y en la Ciudad de México, "porque había mucho descontrol".

López Obrador indicó que Claudia Sheinbaum está atendiendo el problema de la inseguridad en dos alcaldías: Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Claudia está a cargo de esto y se está levantando temprano y está teniendo reuniones de gabinete de seguridad. Si todos los gobernantes estamos desde temprano atendiendo el problema de la inseguridad y la violencia, se avanza.

Subrayó que lo gobernadores también deberán levantarse temprano, por lo que no deben delegar las funciones y asumir su función como algo fundamental, para saber los datos de inseguridad.

Si hay coordinación, se avanza en el tema. Si temprano se atiende esto, hay suerte y la política es de suerte. En la Ciudad de México es quitarme un poco de carga el que la Jefa atienda este asunto.