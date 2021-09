David Monreal gestiona recursos de Zacatecas en CDMX

David Monreal Ávila, gobernador del estado de Zacatecas, viajó a la Ciudad de México con la finalidad de gestionar los recursos económicos de la entidad y analizar su situación financiera.

➡️ “Zacatecas está quebrado”; Monreal buscará apoyo para pagar a maestros y jubilados

Para llevarlo a cabo esta mañana de lunes se reunirá con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Para el martes tendrá una junta con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez.

En este sentido, a través de un video mensaje difundido en sus redes sociales, Monreal reiteró el llamado a los maestros para que le dieran su respaldo y comprensión ya que los docentes sindicalizados continúan con tomas de alcaldías.

Este jueves los profesores inconformes bloquearon el acceso a Ciudad Administrativa y palacio de Convenciones en la capital de Zacatecas, por lo que el mandatario se dirigió a ellos señalando que se reunirá con los secretarios de Gobernación y Educación:

“Vuelvo a pedirle a los maestros de su comprensión, de su respaldo, la lucha es acá, el estado está en quiebra, no tiene dinero, no existe el dinero, por eso estoy acá planteando y como lo ofrecí no me voy a mover hasta no ver alternativas y soluciones para nuestra gente. Le pido responsabilidad a los dirigentes”, declaró.

Por otro lado reveló que en el sexenio de 2010-2016 se recibieron recursos extraordinarios en el concepto de ‘apoyo educativo’ correspondiente a 18 mil millones de pesos.

Monreal se reunirá con más funcionarios

De igual forma indicó que llevará a cabo una junta con el director general de la Comisión Nacional del Agua, con quien analizará la situación de las presas, mismas que ya se encuentran al 100% de su capacidad. Esto con la intención de evitar situaciones como las ocurridas en el municipio de Genaro Codina.

Además llevará a cabo una reunión con Jorge Arganis Díaz, secretario de Comunicaciones y Transportes, a fin de iniciar los trabajos en carreteras del estado, caminos sacacosechas y de comunicación pues “nos urge un plan de movilidad”, aseguró Monreal.

El gobernador de Zacatecas reiteró que en caso de no obtener los recursos necesarios de las dependencias federales, dará instrucciones para que no se pague al Gobernador ni a funcionarios de primer nivel.

Aseguró que con ello podrá pagar el próximo 30 de septiembre a los jubilados y pensionados que reciben de seis a ocho mil pesos.

“Las pensiones más elevadas, vamos a ver qué hacer, porque no hay dinero”