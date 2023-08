De apoyarlo a llamarlo prepotente: así reaccionaron las corcholatas a acusaciones de Ebrard

Este miércoles el ex canciller Marcelo Ebrard exigió a Morena "dejar de simular" y detener el acarreo masivo en favor de Claudia Sheinbaum, tras advertir que el proceso para definir al candidato presidencial del partido guinda se encuentra en "foco rojo".

“Es Marcelo o Claudia, eso es lo que hay que decidir”, sentenció Ebrard y acusó que la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México recurre al acarreo, paga por encuestas que la posicionen en primer lugar en las preferencias electorales y derrocha recursos en la colocación de espectaculares.

Las declaraciones del ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) generaron reacciones divididas por parte de las demás corcholatas presidenciales: lo acusaron de prepotente, pidieron mesura y también respaldaron sus comentarios.

"A mí no me van a escuchar hablar mal de mis compañeros", responde Sheinbaum a Ebrard

Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de Marcelo Ebrard y negó que recurra al acarreo, derroche dinero público en espectaculares o pague por encuestas que la posicionen como puntera en la contienda por la candidatura de Morena a la presidencia.

“Cuando la gente está en un lugar y quiere ir a un evento, pues entre ellos buscan la manera de juntarse para poder venir, eso es natural, siempre ha habido eso en el movimiento, no es algo nuevo. Es algo autogestivo, no ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente”, aseveró la aspirante presidencial.

Además, la ex mandataria capitalina se negó a emitir comentarios negativos sobre Marcelo Ebrard y dijo que nunca va a hablar más de sus compañeros en la interna de Morena, pues dijo que la unidad es muy importante.

“A mí nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros, al contrario, siempre voy a hablar bien. Siempre voy a hablar bien de Marcelo, siempre voy a hablar bien de Adán, siempre voy a hablar bien de Ricardo, siempre voy a hablar bien de Fernández, de Manuel, siempre me van a escuchar a mi hablar bien de mis compañeros, de los cinco compañeros que estamos participando, todos hacemos falta en este movimiento y la unidad es muy importante”, dijo.

"Lamentable por prepotente", responde Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, aspirante del PT a la candidatura de Morena, dijo que Marcelo Ebrard es torpe al minimizar a los demás aspirantes y que su desesperación ha pasado todos los límites.

“Lamentable por prepotente y arrogante la declaración de @m_ebrard. La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites. Y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia”, expresó el diputado con licencia en su cuenta de Twitter.

Lamentable por prepotente y arrogante la declaración de @m_ebrard. La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites. Y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 16, 2023

Ricardo Monreal sale en defensa de Ebrard

Ricardo Monreal Ávila, candidato a ocupar el cargo de Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación Nacional, salió en defensa de Marcelo Ebrard Casaubón, para exigir a la dirigencia nacional de Morena atender la inequidad del proceso.

Tras las declaraciones de Marcelo Ebrard quien denuncia preferencia para Claudia Sheinbaum a quien han dado todo el apoyo y acusa de acarreos masivos, Ricardo Monreal escribió en su cuenta de twitter que la denuncia de su compañero de partido se tiene que atender.

“@RicardoMonrealA La denuncia del compañero @m_ebrard sobre falta de equidad en el proceso interno de MORENA se tiene que atender. Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador”.

La denuncia del compañero @m_ebrard sobre falta de equidad en el proceso interno de MORENA se tiene que atender. Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 16, 2023

Pelea es contra corrupción, no entre sí mismos: Adán Augusto

En tanto, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Adán Augusto López Hernández, hizo un llamado de unidad entre las corcholatas presidenciales.

“Yo hago un llamado a la unidad, a la calma, a la mesura, nosotros (…) tanto que lo combatimos que sería una burla que nos convirtiéramos hoy en todo eso que tanto combatimos”, expresó durante su segunda visita a la entidad como parte de sus recorridos en busca de la candidatura.

Adán Augusto se pronunció a favor de tener mesura en el procedimiento interno y no caer en la implementación de acciones desesperadas. Desde su perspectiva, las seis corcholatas presidenciales no deben caer en prácticas o del viejo régimen porque iría en contra de los principios de la Cuarta Transformación.

Además, expresó que la pelea es contra la corrupción y los males de la sociedad, no entre sí mismos.

