"De carrozas nos convertimos en calabazas", Muñoz Ledo a diputados

El diputado Porfirio Muñoz Ledo hizo un llamado a los legisladores en el Pleno del Salón de Sesiones para ponerse de acuerdo y que elijan a quien le sustituirá en el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pues les recordó que el plazo para que esto ocurra vence hoy a la media noche.

Al expresar que se podría llegar a una crisis legislativa, pues no se tiene previsto en la ley qué se debe hacer si no se elige a un nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Muñoz Ledo recordó que en el Congreso “de carrozas nos convertimos en calabazas” si no se ponen de acuerdo, en alusión al cuento infantil de "La Cenicienta".

Muñoz Led, en función de presidente extraordinario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado, exhortó a los coordinadores a que el día de hoy, mientras más pronto mejor, deben presentar su propuesta. "A las 12 de noche se acaba por mandato de ley nuestro encargo".

"Por favor, les dejamos por ahí un zapato, oigan, por favor, hagan su tarea”, dijo el legislador, quien ayer, al mostrar su fastidio por falta de acuerdos, le mentó la madre a los legisladores.

