De ganar la Presidencia, AMLO no retirará a las Fuerzas Armadas de las calles

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), se pronunció en contra de la reforma al artículo 102 constitucional, el cual permite que el Presidente proponga la terna del Fiscal General de la República, mismo que rechazaron las organizaciones sociales porque permitía la imposición de un fiscal a modo.



Durante el Diálogo por la Paz y la Justicia. La agenda fundamental, vaticinó que si el nombramiento del Fiscal General cae en las manos del Congreso de la Unión, el conservadurismo del PRIAN vulnerará su autonomía, como sucedió con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes avalaron las firmas apócrifas de los candidatos independientes, y los comisionados del Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

FOTO: ROBERTO HERNÁNDEZ

Te recomendamos: "No me acuerdo"; Meade olvida el título de su libro y los memes se lo comen

"Como estas cosas tienen que ver con el conservadurismo, digamos el PRIAN, porque son lo mismo, pues no se discuten estos temas y se le da más importancia a esto del 102 de la Constitución, para que nos quiten la posibilidad a nosotros de proponer a un fiscal y combatir de verdad la corrupción", reclamó.



El tres veces aspirante a la presidencia de la República dijo que no retirará a las Fuerzas Armadas de las calles para no dejar desprotegida a la población. Y cuando se le preguntó si abrogaría la Ley de Seguridad Interior, evitó emitir una postura. "Ni sí, ni no".

FOTO: ROBERTO HERNÁNDEZ

Dijo que promoverá un programa de profesionalización de los policías, basado en la moralización y no en un adiestramiento técnico como han propuesto sus adversarios.



En su ponencia reiteró que las instituciones deben estar integradas por gente honorable, por lo que propuso a Alejandro Solalinde para encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ayudado por el activista Javier Sicilia.

Lee también: Larry Fink, presidente de BlackRock, y AMLO hacen "clic" en reunión afable

También se pronunció a favor de una Comisión de la Verdad, la creación de un mecanismo internacional que investigue los delitos del crimen organizado, el cual tendría injerencia en nuestro país y abrió la puerta a la legalización de la marihuana.

FOTO: ROBERTO HERNÁNDEZ