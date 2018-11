De panzazo, Senado aprueba ley para crear Fiscalía General

De panzazo aprueban en las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República, el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que desaparece a la PGR y en su lugar crea la Fiscalía General de la República.

Al momento de la votación, luego de tres horas de discusión en lo general, Morena logró en la Comisión de Estudios Legislativos 5 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones. En la Comisión de Justicia, hubo empate con 7 votos a favor e igual número en contra con cero abstención.

Política Liquidar a la PGR, reto de próxima administración, asegura Bernardo Bátiz

Una segunda votación hizo sufrir a la bancada de Morena, pues se repitió el empate a 7 en Justicia; posteriormente se abrió el registro para seguir con el debate, pero al no participar nadie, se decidió enviar el dictamen a la Mesa Directiva para que ésta a su vez la canalice al Pleno.

En la discusión, la oposición del PAN, PRI y PRD reclamó una Fiscalía General de la República “autónoma e independiente’’, pues el dictamen subordina al próximo Fiscal General al Jefe del Ejecutivo, inclusive podrá removerlo por “causas graves’’.

“Un súper fiscal carnal, sin autonomía ni independencia’’, acusación a lo que se sumó el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda; mientras Emilio Álvarez Icaza demandó atender el clamor ciudadano de justicia con una reforma al 102 constitucional, de lo contrario será un “mal mensaje a los estados al considerar que los carnalitos fiscales se vale’’.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República aprobada tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

En tanto, la Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos en materia de su competencia; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad; reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.

Los órganos a cargo de la función fiscal: titular de la Fiscalía General de la República; titular de las Fiscalías de Derechos Humanos, de Delitos Electorales, de combate a la corrupción y la Fiscalía de Asuntos Internos, entre otros.

Quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos de elegibilidad: tener la ciudadanía mexicana; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con una antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación; y no haber sido condenado por delito doloso.

El documento señala que la Cámara de Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad, contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de la República y la ejecución de la planeación estratégica de transición.

Durante el debate en lo general del dictamen con “parlamento abierto’’, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez preguntó: ¿dónde está la autonomía técnica, operativa y financiera? “El Fiscal General sigue siendo un subordinado, no es autónomo, no es independiente; será el fiscal del presidente en turno. Y en ese sentido el voto del Partido Acción Nacional será en contra de la iniciativa presentada’’.

El perredista Miguel Ángel Mancera, coincidió en un Fiscal Autónomo y para ello debe reformarse el artículo 102 constitucional, pues en la Ley Orgánica “hay inconsistencias’’, cómo que el Ejecutivo federal pueda remover al titular de la Fiscalía.

Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, se refirió a que no existe una evaluación del impacto presupuestal, además el dictamen es débil en argumentos en diferentes artículos. Del Consejo Ciudadano, el Senado debe tener mayor participación. También preocupan la remoción del Fiscal por el Ejecutivo y lo del coordinador general, que será otro vice fiscal.

“Una fiscalía que sea operativa, eficiente y no por la premura sea deficiente’’, enfatizo la priista.



Política Reforma educativa y fuero, prioridades legislativas del Senado

Política Morena presenta iniciativa para restringir propaganda de funcionarios públicos

Política Las nueve iniciativas con prioridad en el Senado, según Batres