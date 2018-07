Debate Interno: El PRD, sin un plan ante López Obrador

Las diferentes corrientes políticas del PRD se enfrentan en un debate interno en el que hay dos posiciones antagónicas frente al Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador: un grupo defiende mantenerse como una oposición responsable mientras que otros militantes plantean apoyar a la nueva administración.

En una reunión a puerta cerrada, encabezada por el presidente nacional del Sol Azteca, Manuel Granados, y tras tres horas de discusión, se aprobó que ese instituto político será una “oposición inteligente, firme, participativa y constructiva”.



Vladimir Aguilar García, coordinador nacional de la corriente interna Foro Nuevo Sol destacó que durante el encuentro no se habló de un balance sobre la situación del partido, ni de cifras y se acordó que esa discusión será en una fecha posterior. Sin embargo, apuntó el dirigente perredista que tampoco se acordó alguna fecha próxima para enmendar la derrota sufrida que lo ubica hasta el quinto lugar entre las fuerzas políticas.

“Hay diferentes posiciones hay quienes plantean que el PRD sea una oposición responsable y hay quienes pensamos que no debemos de plantearnos como oposición sino realmente desde un papel de contribuir al cambio democrático del país en lo general y en la redacción del documento se aprobó que seamos una oposición responsable”, detalló.

En la reunión que realizó el PRD ayer en sus oficinas centrales, también se informó a El Sol de México que se discutió sobre la unidad del partido y que también algunos secretarios de los cuales estuvieron el 90 por ciento, se refirieron a las expulsiones de algunos militantes de ese partido, pero por ser un tema que no estaba en la agenda también se informó que será abordado para los próximos días.

Manuel Granados Covarrubias informó que hoy se dará a conocer un posicionamiento oficial sobre lo acordado ayer.





FALTA AUTOCRÍTICA

García se quejó de que no hubo una autocrítica sobre la situación del PRD, “yo no veo ningún ejercicio de autocrítica del partido y me parece que siguen en una visión alejada y desapegada de la realidad que tiene el país”.

Comentó que en la votación del documento hubo dos abstenciones entre ella la de su expresión Foro Nuevo Sol y la de Alejandro Sánchez Camacho, quien ya no representa a la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN).

Finalmente, aseguró que en la discusión de ayer sólo se habló de la manera en que serán oposición, y dejaron en claro que se dejó de lado el tema de la renovación de dirigencia, toda vez que será hasta la segunda mitad del año, en que se inicie el proceso de renovación de su dirigencia.