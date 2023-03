Debaten en la UNAM Lorenzo Córdova y Sergio Gutiérrez de Morena sobre Plan B

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello y el diputado morenista, Sergio Gutierrez, defendieron sus posturas respecto al Plan B durante un foro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este lunes.

Durante la inauguración y firma del Convenio del Foro UNAM- TEPJF, sobre la reflexión en torno a la justicia electoral y la reforma electoral 2022- 2023, realizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, Lorenzo Córdova manifestó que dicha reforma socava desde su punto de vista, los pilares fundamentales sobre los que desde el artículo 41 constitucional se sustenta el ordenamiento electoral.

“No puedo encontrar otra manera de expresar la desaparición del 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral, que es la columna vertebral de esta institución, con lo cual, por cierto, se violenta su autonomía constitucional, alteran las condiciones de equidad en la contienda política electoral”, indicó el consejero del INE.

Lorenzo Córdova afirmó que quienes votaron la reforma ni siquiera la leyeron, no la conocen, no saben de qué se trata y añadió que "democracia no significa ausencia de conflictos, significa que existan los cauces institucionales para que esos conflictos se diriman conforme a las reglas del juego de manera pacífica”.

Por otra parte, resaltó la importancia del Tribunal Electoral, “no solo para el Sistema Electoral Mexicano que derivó de la reforma de 2014, sino para su relación con el Instituto Nacional Electoral, una relación que ha sido al mismo tiempo de cercana comunicación y colaboración, pero siempre institucional y con respeto a nuestros ámbitos de competencia, cuyo punto de partida es el compromiso, tanto del Consejo General de INE, como de la Sala Superior del Tribunal”.

En su intervención el diputado Sergio Gutiérrez de Morena, cuestionó "¿qué dirige esa autonomía? Nosotros creemos y consideramos que un mandato muy claro fue en el 2018 y la del 2021 donde la sociedad demandó en el ejercicio del gasto público, entiéndase poderes de la unión y órganos autónomos y creemos que la sensibilidad de quienes integran, que están previstos en la Constitución debe derivarse de esa demanda social"