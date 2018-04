Defenderé el TLCAN y a los migrantes de Trump: Meade

José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI, PVEM y Panal, aseguró que defenderá al Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a los migrantes de las políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



“Yo creo que en México, en su política exterior, tiene que tener límites claros, límites precisos. Y ese límite pasa primero porque los migrantes sepan que habrá un gobierno que los defienda y, segundo, para que en la negociación, cualquiera que sea, encontremos equilibrio y defendamos con calidad nuestras posturas, nuestros intereses y nuestra visión”, manifestó en una entrevista en MVS Radio.

Según el candidato de la coalición Todos por México, México es un país con soberanía, con historia, con orgullo y con futuro.

“México es un país en el cuál no se entiende la competitividad, el dinamismo de América del Norte y que México es un país que va a defender sus intereses y a sus migrantes con absoluta integridad y sin ningún titubeo”, dijo.

La renegociación del TLCAN es el principal tema macroeconómico que afectará al peso mexicano este año, revelaron los resultados de una encuesta de Bloomberg realizada en México entre especialistas en divisas (FX).

Más de 100 profesionales del ámbito financiero respondieron un sondeo realizado durante el foro de divisas Bloomberg FX18, celebrado en la Ciudad de México.

Casi la mitad de ellos (46 por ciento) anticipó que el TLCAN es el factor macroeconómico que podría tener mayor impacto sobre el peso mexicano.

Un porcentaje menor de los asistentes que respondieron la encuesta, 34 por ciento, señaló que el peso podría ser afectado por las elecciones del próximo 1 de julio.

“Si gano, habrá tranquilidad en los mercados”

José Antonio Meade también aseguró que si gana la elección del 1 de julio de 2018 habrá tranquilidad en los mercados financieros, ya sea en la Bolsa Mexicana y de Valores y en el tipo de cambio.

“Estoy cierto de que un triunfo mío y de la alternativa que proponemos, será un triunfo que abonará a la certeza y a la tranquilidad de los mercados”, comentó en entrevista en Radio Fórmula.

Los siete ejes planteados en el arranque de campaña en Mérida, Yucatán, abonan en favor de mayor certidumbre, crecimiento y seguridad, así como en la certeza de que habremos de sacar a la corrupción de la política y será un país más incluyente, manifestó el ex secretario de Hacienda.

“Ojalá la elección y las propuestas, que en estos meses planteemos los candidatos no genere preocupación, no genere ruido y no implique que se pierda confianza”, respondió cuando le cuestionaron por qué había un tipo de cambio tan estable en los 18.20 pesos.

La política sobre comercio exterior y la incertidumbre política interna son los dos los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico del país en los próximos seis meses, según Banco de México (Banxico).

Pide ser incluyente con autistas

Con motivo del Día Mundial del Autismo, Meade pidió transformar al entorno para incluir a la sociedad mexicana a los autistas.

“Las limitaciones no están en la persona, sino en el entorno. Transformemos el entorno juntos! #AvanzarContigo #DíaMundialAutismo”, escribió el candidato de la coalición Todos por México en su cuenta de Twitter.

“El amor abre vínculos de integración y comunicación en las familias que tienen un miembro con autismo. ¡Su vida siempre es un ejemplo de superación!”, dijo por su parte Juana Cuevas, esposa de José Antonio Meade.