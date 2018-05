Dejé el PRD en buenos términos: Francisco Martínez Neri

El diputado con licencia Francisco Martínez Neri, renunció a su militancia en el Partido de la Revolución Democrática y a la coordinación de los diputados en San Lázaro, para fortalecer la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el estado de Oaxaca.

En entrevista con El Sol de México, Martínez Neri descartó que su adherencia al movimiento de la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), se deba a un interés político, como la búsqueda de la alcaldía en el municipio de Oaxaca de Juárez.

El experredista explicó que se suma en uno de los momentos cruciales de las elecciones presidenciales, justo ahora, a mitad de campaña es cuando se anticipan mayores ataques en contra de Andrés Manuel López Obrador y se deberá desplegar una estrategia más férrea para defender el voto, papel que el jugará, principalmente en el estado de Oaxaca.

"Decidí ponerme del lado correcto de la historia, que implica ponerme del lado de Andrés Manuel. Yo creo que Andrés Manuel tiene una posibilidad muy grande de ganar y es necesario reforzar esta candidatura porque además, hay ciertos peligros que pueden salir porque estamos a mes y medio. Y yo voy a reforzar, haré un llamamiento a los mexicanos para que se refuerce la candidatura de Andrés Manuel", detalló a este medio.

Hasta el momento solo se ha puesto en contacto vía telefónica con la coordinadora de campaña Tatiana Clouthier y será hasta después de que se reúnan, cuando pacten cuáles serán sus funciones específicas en la campaña.

No obstante, adelantó que acompañará a los candidatos locales y federales en sus giras proselitistas por Oaxaca, así como en la vigilancia del voto.

"Voy a acompañar a los candidatos, sobre todo a locales, que aspiran lo mismo a la senaduría que a diputaciones federales, locales, presidenciales, apoyando", dijo el exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Antes de renunciar a su militancia perredista, discutió los términos de su salida con Jesús Zambrano, quien de facto ha asumido la coordinación del PRD en la Cámara de Diputados, acordaron que antes del cierre del periodo ordinario de la LXIII Legislatura debía concluir todos los pendientes de la bancada.

Aclaró que todo se dio en las mejores condiciones y Zambrano Grijalva entendió que renunciaba por convicciones políticas.

"Sí, como no, nos sentamos por cierto, desayunamos. En su oportunidad, yo le platiqué acerca de mi forma de ver las cosas y que dejaría en orden absolutamente todo, el periodo último ordinario concluyó y en ese sentido, todo estaría siendo entregable y de manera ordenada como debe ser", detalló Francisco Martínez Neri.

Aunque las campañas locales en el estado comienzan hasta el 29 de mayo, lo que le permitiría al experredista, contender por un cargo de elección popular, insistió en que no se afiliará a Movimiento de Regeneración Nacional ni buscará candidaturas.

"No se ha hablado de eso y yo no he entrado a este esquema de participación de este esquema con miras a esa posibilidad, yo creo que es un trabajo muy concreto el que estoy realizando y estoy con Andrés Manuel nada más", sostuvo.